歐洲117℉熱浪熱死數百人 野火逼萬人撤離家園

歐洲多地爆發野火，法國兩處山火已燒毀逾萬公頃土地。（歐新社）

歷經乾燥炙熱的春季後，今年歐洲多地的野火季提早到來，有些國家乾旱持續未解，有些國家則處於高溫熱浪 ；西班牙、希臘、法國等歐洲南部國家17日仍致力控制野火，數百人因高溫死亡，另有數千人則因野火逼近而撤離。

歐洲持續面臨異常熱浪，消防員則持續努力控制西班牙和法國失控的野火，目前兩國尚未傳出與野火有關的死亡，但西班牙表示高溫已造成國內數百人死亡。

法國西南部當局17日表示，該區兩處野火已延燒六天，面積擴大逾1萬1000公頃，迫使約1萬6200人撤離，逾1200名消防員試圖控制火勢；法國約半數地區面臨熱浪警告，18日溫度預計會再攀升。

歐洲多地爆發野火，法國兩處山火已燒毀逾萬公頃土地。（歐新社）

西班牙消防員在軍方協助下，試圖撲滅逾30處野火，西班牙國防部表示，國內多數消防飛機已派至野火區，但多丘陵的崎嶇地形不利地面消防部隊前進。

西班牙正面臨入夏以來第二波熱浪，多區高溫飆至華氏109度的紀錄；西班牙17日幾乎各地都面臨高溫警戒。許多居民看到中西部赫爾特山谷(Jerte valley)飄出白煙，感嘆之前綠草如茵的涼爽家園變成像是西班牙南部半乾燥的景致。

葡萄牙約1000名消防員試圖控制中北部森林和鄉村的13處野火，該國衛生部16日晚間表示，過去七天共有659人死於熱浪，多數為長者；14日多區高溫逾104度，出現440人死亡，創下當周死亡高峰，中部的維塞烏(Vizeu)區更出現117度。

根據「卡洛斯三世健康研究」(Carlos III Health Institute)，葡萄牙16日出現360件與高溫相關的死亡。葡萄牙最近熱浪前，已遭逢極端乾旱，當局呼籲民眾謹慎用火。

英國出現野火，民眾倉皇逃離後驚恐表示，野火迅速蔓延，出乎其意料。義大利 正處於初夏熱浪，北部則面臨70年來最嚴重乾旱，國內近日也爆發多起小規模野火，氣象預報員估計未來幾天，國內多區高溫會超過104度。

匈牙利、克羅埃西亞和希臘克里特島(Crete)本周也在對抗野火，摩洛哥和加州也出現類似場景。