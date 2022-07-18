谷歌、微軟等研發的人工智慧(AI)語文科技漸成熟，寫作通順但未以事實為根據，科學界愈來愈擔憂會被用來散播假消息、種族仇恨。(Getty Images)

美聯社17日報導，幾家科技巨擘如谷歌 、微軟 等研發的人工智慧(AI )語文科技漸漸成熟，能寫作通順但不依事實為根據、似是而非的文章等文本，科學界愈來愈擔憂這類科技會被有心人用來散播假消息、種族仇恨，故呼籲大企業要更加開放打造AI語文科技模型的方式。

以微軟公司打造的「GPT-3」系統為例，它由電子書、線上寫作搜集到龐大數據庫，以此為本，現已能寫出真像人類著作的段落，被視為新一代AI演算系統裡最為先進，可以與人交談、按要求寫出讀得懂的文本，甚至生產新穎的照片及短片。

GPT-3系統目前能寫出依客戶要求的大多數文本，例如申請動物飼養員工作的求職函，或者莎士比亞風格的十四行詩詠嘆火星，但波莫納學院(Pomona College)教授史密斯問GPT-3一個簡單但無意義的問題，談「走上樓」，此時AI就露餡了；它回答說，「是啊！你用手爬而走上樓，滿安全，只要你先洗過」。

這些強大的AI系統嚴格的名稱叫「大型語文模型」(large language models)，原因在它們是由超龐大文本庫及其他媒體鍛鍊而得，目前就擔任聊天機器人、谷歌搜尋及自動填完電子郵件字眼、句子等工作，都做得讓人很欣慰。

學界盼開源供糾錯 科技公司不願配合

只是打造這些AI語文系統的科技巨擘，向來對其內部演算法諱莫如深，讓外人很難搞懂系統瑕疵，而瑕疵可能讓這些AI語文系統成為假消息、種族仇恨及其他傷人言詞的源頭。

AI初創公司Hugging Face的研究工程師勒斯考(Teven Le Scao)形容說，這些大型語文模型擅長以人類語文能力來撰寫文本，但駕馭事實方面就沒那麼高明；寫出來的文本看似連貫，幾乎像真的，但經常出錯。

因此在法國政府資助下，勒斯考率領一群AI研究員組成「大科學」(BigScience)聯盟，本月12日起啟動另一新的大型語文「大科學大規模開放科學、開放管道多語文」模型，其宗旨照理而言，可充當封閉式系統如GPT-3的矯正手段。

不光勒斯考的集團，臉書的母公司Meta也呼籲要採取更開放的措施；史丹福大學電腦學教授柏西‧梁(Percy Liang)表示，各科技公司有競爭壓力，想打造出最流暢、資訊力最強的系統，再由其應用程式獲利，所以對自己系統守口如瓶，不願配合學界準則。