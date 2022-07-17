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銷毀證據？國會暴動簡訊竟被刪除 眾院要特勤局給個交待

編譯柯立偉／綜合16日電
國會暴亂調查委員會正式傳喚特勤局，要調查刪除簡訊的真相。圖為川普2020年活動時，特勤局探員在場保護。(Getty Images)
國會暴亂調查委員會正式傳喚特勤局，要調查刪除簡訊的真相。圖為川普2020年活動時，特勤局探員在場保護。(Getty Images)

國土安全部督察長庫法瑞(Joseph Cuffari)14日行文國會眾院，指為配合國會山莊暴亂事件調查委員會3月要求提交國安部全體員工2021年1月5日至7日間收發的所有通信內容之命令，曾向特勤局索要1月6日國會山莊暴動事件相關簡訊，結果卻被告知簡訊因「設備更換」而被刪除；此一「疑似」銷毀證據的作法引起調查委員會不滿，發出傳票要求相關人員赴國會作證；對此，特勤局表示刪除簡訊的行為符合程序規範，將全力配合國會調查。

特勤局發言人古利耶米(Anthony Guglielmi)指出，外界暗示「特勤局故意刪除訊息」的臆測並不正確，特勤局自1月開始就著手為期三個月的更換設備程序，在資料備份與轉換的過程中難免有錯漏，而自2月26日接到督察長要求提交2021年1月5日至7日間收發的所有通信內容、簡訊、聊天紀錄之命令後，特勤局隨即照辦，已提交的資料中就含有大量與國會山莊暴亂事件相關的內容。

古利耶米的聲明中強調：「自暴亂事件調查委員會成立以來，就得到本局『充分且堅定不移』的合作，這一點從未改變，本局也會全力配合國會本於職權發出的傳票，繼續維持與委員會密切合作的優良傳統。」

對此突發事件，委員會主席、密西西比州民主黨籍聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson)表示，委員會「理解」部分與1月6日國會山莊暴亂事件相關訊息被刪除的事實，也知悉特勤局以「設備更換」為由辯解；然而，委員會仍會繼續要求特勤局交出所有能交出的資料。

暴亂事件調查委員會成員、俄亥俄州共和黨籍聯邦眾議員波特曼(Rob Portman)表示，他對於特勤局此一作法「深感憂慮」；他說：「國土安全部與特勤局必須對他們自己的督察長、國會，乃至於美國大眾保持高度透明。」

另方面，除了特勤局簡訊、電郵以外，各種關於暴亂事件的新證據仍在不斷浮現，委員會已排定21日將召開第八次聽證會，同步全國直播。

眾議員 國土安全部 傳票

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