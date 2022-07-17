川普再選總統？ 舊部紛歸隊 影子政府隱然成形

川普尚未宣布是否再戰2024，但他已在多州造勢，圖為川普在安克拉治為阿拉斯加州國會參議員參選人站台。(美聯社)

前總統川普 再戰2024年大選之說甚囂塵上，儘管迄今未作出正式宣布，但他的前部屬開紿陸續歸隊，影子政府隱然形成。

由前川普政府小企業管理局局長兼世界摔跤娛樂名人堂高管麥克曼(Linda McMahon)成立的「美國第一政策研究所」(America First Policy Institute)，負責統籌組班事宜，基本上已為川普組建了一個影子政府。

班底的成員主要是前川普政府的部長、高級白宮 官員乃至聯邦機關的負責人等。至於「美國第一政策研究所」的工作人員由9名前川普內閣官員、17名前白宮高級職員、35名前高級政府官員及名前州長組成，包括易斯安納州的金德爾(Bobby Jindal)。

它除了麥克曼外，還包括前國內政策委員會主任羅林斯(Brooke Rollins)、前代理國土安全部長沃爾夫(Chad Wolf)、川普前高級顧問康威(Kellyanne Conway)、前白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)、前內政部部長伯恩哈特(David Bernhardt) 、前國家情報總監雷克里夫(John Ratcliffe)等。

這個組織去年由身分不明的人士幫助下成立，起初只有15名職員，現在有150多人，營運預算為每年2500萬元。

據內部人士透露，若是川普再次成功入主白宮，前代理國家情報總監格瑞尼爾(Richard Grenell)或會擔任國務卿、雷克里夫出任司法部長或國防部長、沃爾夫為國土安全部長、庫德洛任財政部長。

部分共和黨 人贊成立即宣布成立影子政府，當中包括川普的死黨、佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)，但也有一些人認為推遲宣布為佳，這讓川普可以繼續籌集資金。而且這很大程度上不受聯邦法例限制。

有分析認為，「美國優先政策研究所」現時為川普籌組影子政府似是為時過早，因為即使到大選前一年半，還不會舉行初選投票，更何況現在還有兩年多時間。但其真正目的是協助川普或是另一個共和黨候選人及早做好準備，避免再次出現2016年川普意外擊敗民主黨的喜萊莉‧柯林頓時，所發生的政府過渡大混亂。