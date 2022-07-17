美國酒店住宿變貴 服務卻愈來愈差 滿意度大跌11%

由於通貨膨脹，旅館價格愈漲愈高，但服務並未隨之提高。(Getty Images)

酒店業市場分析公司STR近日公布最新統計數據，指出相比2019年，中檔酒店的平均住宿價格從每晚103元上升至每晚119元，漲幅約15%，STR分析可能是因為疫情 使酒店營運成本升高所致；然而，專門做顧客滿意度的市調公司J.D. Power卻指出，房價的增加並未反映到顧客的服務滿意度上，一年內全美投宿酒店的旅客對酒店的服務滿意度下降了11%。

分析師和酒店經營高層指出，由於疫情趨緩，全國旅遊業迎來報復性漲幅，各地的住宿需求量大增，而旅客入住率也衝到72.3%，是疫情期間的最高值，特別是現在正值暑假期間，本來就是旅遊旺季，對酒店的需求預計能一直持續到9月。

而漲幅最高的酒店都位於度假勝地，STR諮詢部主管艾利森．霍伊特(Alison Hoyt)就表示，夏威夷州 毛伊島(Maui)的住宿均價比2019年同期高出60.7%；佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)的均價則比2019年同期上漲41.7%。

正因酒店價格高昂，許多準備夏季旅遊的家庭不得不為此改變旅遊目的地；位於德州休士頓的旅遊顧問公司「河橡旅遊」(River Oaks Travel Concierge)營運總監莎曼珊．寇倫(Samantha Collum)就說：「很多已經出遊很多次的家庭聽到現在的酒店報價都會嚇一跳，因此改去比較近或是比較便宜的地方都是因為酒店住宿太貴。」

然而，即便酒店住宿價格上漲，但服務品質似乎並未相應提升，顧客對酒店的服務滿意度在一年內大幅跌落11個百分點；J.D. Power酒店業務部負責人安德莉亞．斯托克(Andrea Stokes)說：「這次的數據是在2021年5月至今年5月間針對約3萬4000名投宿酒店的旅客調查，我們很少看到滿意度在一年內有兩位數變化的狀況。」

來自明尼蘇達州的旅客蒂芬妮．泰勒(Tiffany Tyler)就表示，這個月她與丈夫到美加邊境 玩的時候投宿了四家不同酒店，平均要價一晚278元；她說：「我有點嚇到，而且雖然有早餐，但選擇比過去少很多；整體而言我覺得之前付的少、拿的多，但現在完全相反。」