今夏機場航班取消 大紐約地區最多 佛州機場延誤最多

今夏航班取消率最高的是紐瓦克自由機場是，圖為旅客無奈的坐在機場枯等。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)報導，今年全美夏季空中旅遊一團亂，許多班機延誤和取消，而且情況並無緩解跡象。

根據追蹤航班網站FlightAware，航空公司今年取消逾10萬架班機，光是在國殤日(Memorial Day)長周末就取消3萬個班次。

隨著空中旅客接近疫情前盛況，也出現層出不窮的航班問題。

CNN報導，紐約區機場取消最多國內班機，佛羅里達州三個機場則名列全國航班延誤前十名的機場。

人力不足的航空公司對此表示，聯邦政府的空中交通管制單位也缺乏人力。聯合航空公司(UA)執行長柯比(Scott Kirby)告訴CNN：「以業界對國內航班的看法，紐約、紐瓦克(Newark)和佛州 真的是空中交通管制的挑戰。」

不過聯邦航空管理局(FAA)則把錯怪給航空公司人力問題、惡劣天氣，以及空中管制量繁重。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)最近告訴CNN，他已見到改善，但仍認為航空公司可以做得更好，「我們仰賴航空公司載送乘客，並為其售票提供服務。」

CNN指出，無論夏季航空旅遊紊亂的原因為何，到頭來吃苦受困的都是旅客。

FlightAware分析顯示，紐約區機場是全美航班取消的主因，紐瓦克和拉瓜地亞(LaGuardia)分別是全美取消最多班機的前兩名機場。

自5月28日起至7月13日，7.9%從紐瓦克機場 起飛的班機遭取消，7.4%從拉瓜地亞離開的班機遭取消；紐約另一座甘廼迪國際機場則排名第九(3.5%)。

根據FlightAware數據，佛州機場載今夏延誤最多前十大機場中占了三名。

奧蘭多機場的三分之一班機出現延誤，邁阿密和勞德岱堡(Fort Lauderdale)機場則有逾四分之一班機延誤，不過延誤最多的機場是芝加哥 中途(Chicago Midway)國際機場。

在全美今夏延誤的前十大機場中，所有機場都有至少四分之一的班機遭延誤。

前五名分別是芝加哥中途國際機場(36%班機延誤)、奧蘭多國際機場(33%)、甘迺迪國際機場(31.1%)、紐瓦克國際機場(30%)和巴爾的摩華盛頓國際瑟古德馬歇爾機場(Baltimore Washington International Thurgood Marshall Airport，30%)。