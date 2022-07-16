8警濫射案 非裔男全身46傷口 挖出26顆彈頭

黑人維權團體聲援遭警察多槍擊斃的非裔青年沃克。圖為抗議民眾7月2日在俄州舉沃克的頭像抗議。（美聯社)

驗屍報告：包括15處射出傷、5處擦傷

俄亥俄州 高峰郡(Summit County)法醫莉莎‧科勒(Lisa Kohler)15日公布的初步驗屍報告指出，6月底遭警方擊斃的25歲非裔 沃克(Jayland Walker)身上共有46處槍枝造成的傷口或擦傷，包括15處射出傷(exit wound)和五處擦傷；法醫同時從沃克體內取出26枚彈頭，也顯示沃克心肺與血管破裂。

6月27日，艾克隆市(Akron)警察 基於交通違規攔檢沃克，雙方一度飛車追逐，警方朝沃克開了40多槍；警方曾表示，沃克在逃逸期間開槍，追逐他的八名警察遂拔槍反擊，這八名警察中有七名白人。

非裔青年沃克六月遭俄州警察擊斃，15日驗屍報告共驗出他體內有26顆彈頭。圖為群眾7月6日在紐約抗議的場面。（美聯社)

攔檢沃克的警方表示，沃克起初拒絕停車受檢，一名警員供稱，聽到一聲槍響從沃克的車內傳出，之後看到沃克跳出車外並跑向停車場；警員追上前去，拔槍射擊。

警方在本月稍早的記者會上公布隨身攝影機畫面，指稱警員在車內找到一把手槍、裝滿的彈匣和一枚婚戒，證實沃克遇害時未持有武器。

科勒15日在記者會上表示，沃克身上有46處槍彈造成的傷口，包括15處射出傷和五處擦傷，死因是「其他人槍擊造成的謀殺」，但法醫看法並非法律結論。

科勒表示，驗屍發現的醫療干預證據包括止血帶、紗布、膠帶和去顫器貼片，但沃克的毒物和酒精反應都呈現陰性。

家屬律師：手無寸鐵 慘死得毫無道理

沃克家屬的律師團表示，驗屍報告「證實艾克隆市警局過度使用不必要的武力」，其中一名律師阿巴諾(Ken Abbarno)說，沃克手無寸鐵，也未違法吸毒或酗酒，卻「慘死得毫無道理」。

沃克家族律師表示，沃克因未婚妻不久前過世而悲慟不已，但家人認為也不到惹上殺身之禍的地步。

沃克的喪禮13日舉行，親友無不懷念他是「害羞靦腆、面容和藹、思慮周密還頗有幽默感」的年輕人。

沃克之死引起艾克隆乃至全國民怨沸騰，要求司法主持正義，進一步檢視警方過度對非裔使用武力。

全國有色人種協進會(NAACP)呼籲司法部長加蘭德(Merrick Garland)徹查沃克的死因，如果警方有「重大違反人權」的嫌疑，家屬可提出民事官司求償。