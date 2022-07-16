三年前推文引抨擊 華裔女星吳恬敏自爆曾尋短

華裔女星吳恬敏新書「出糗」(Making a Scene)即將出版，她14日推文寫道，重返社群媒體讓她感覺「有點害怕」，並自曝三年前曾經輕生的往事。(美聯社)

40歲華裔女星吳恬敏(Constance Wu)在社群媒體 停止發聲近三年後，14日在推特發文寫道，三年前對主演電視影集「菜鳥新移民 」(Fresh Off the Boat，又譯初來乍到)與電視台續約隨手寫下的一則推文，引發鋪天蓋地的抨擊與酸言酸語，導致她覺得自己害得亞裔 蒙羞，沒資格繼續活在世上；她推文指出，回首這段往事，如今很難想像自己曾因收到幾則簡訊而決定尋短，幸好被一位朋友發現，緊急送醫。

2019年，美國廣播公司(ABC)宣布與「菜鳥新移民」影集續約時，吳恬敏在推特發文寫道：「太生氣了，我現在真的氣到哭」。推文內容被解讀為抱怨、耍大牌，引發娛樂媒體及網路熱議。吳恬敏隨後解釋，續約第六季讓她錯過另一個演出機會，因此感到失望，儘管後來她極力澄清，但粉絲並不買帳，認為她「不知感恩」、「被寵壞」，但網路批評聲浪並未減退。

吳恬敏主演的愛情喜劇片「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)，2018年勞工節周末上映時創下票房佳績，吳恬敏人氣指數頓時升高。

新書「出糗」(Making a Scene)即將出版，吳恬敏14日在推文寫道，重返社群媒體讓她感覺「有點害怕」。她說，三年前的推文事件讓她對於自己的失言感覺很糟糕，當時收到幾位亞裔女演員傳送私訊，譴責她已經變成亞裔族群的禍害，「這讓我開始覺得我沒資格繼續活在世上」。

她寫道：「我覺得我讓亞裔丟臉，如果沒有我，大家會過得比較好。」

推文中寫道，回首這段往事覺得難以置信，沒想到幾封簡訊就讓自己決定輕生，「幸好被一個朋友發現，把我送往醫院急診，這場可怕的事件讓我對於人生有了很多省思」。

在這則長篇貼文中，吳恬敏描述被亞裔同行演員冷落的痛苦，這件事最終讓她學會向他人伸出援手的重要性。

她在推文中表示，亞裔民眾很少討論心理健康問題，經常報喜不報憂，有傑出功績便大肆慶祝，卻避免討論社區裡某些讓人不舒服的話題，「當我的特文引發爭議時，許多亞裔同事選擇躲著我，或者跟我保持距離，我必須坦承這讓我很受傷，不過我也因此學會尋求協助有多重要，要多去關心經歷著同樣痛苦歷程的人」。

吳恬敏寫道，重回社群網站雖然還是充滿害怕，但希望告訴三年前的自己應該要勇敢，要把自己的境遇分享出來，或許可以對其他人能帶來助益。