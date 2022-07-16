冬奧滑冰冠軍 山口風光背後也曾遭歧視

曾獲92年冬奧滑冰冠軍的山口，自曝風光背後也曾遭到歧視。(美聯社)

美國仇亞歪風狂吹兩年多，1992年為美奪下冬奧花滑女單冠軍的克麗斯蒂•山口(Kristi Yamaguchi)本被譽為女神、奧運完美英雄，許多小孩自幼立志要成為她一樣的人物，如今在很多人眼中，她還得證明自己擁有美國心才行；1980、1990年代山口面臨的歧視 、攻擊亞裔 ，30年後依然盛行。

「Slate」網站15日報導，在很多美國亞裔女孩眼中，山口不僅是最美女性，還因打進流行文化，由運動員變成偶像，擁有眾多粉絲，意義十分重大；當年能登上美國電視的亞裔很少，山口幾乎是唯一一人，投射出亞裔在美能有傑出表現的意象，成為全國名流，讓人印象一新。

山口奪冠，站上領獎台，戴著金牌開口唱美國國歌，接下來幾個月、幾年，她的照片無所不在，登上電視廣告、穀片盒、報章雜誌等，似乎釋出新希望給全美各民族，對亞裔更是如此。

山口大受追捧，連她自己都感意外，她受訪時表示，「真是耳目一新，我開始真心覺得，身為亞裔美國人，自己的成就真的不凡。」

但是，即便山口奪得金牌，也沒立即取得認可；不管在冬奧之前、之後，她能否取得任何大型贊助合約都疑雲重重；一波新聞報導揣測她有多大可能獲得贊助合約，一則新聞標題甚至寫道：「對市場行銷人來講，山口的金牌沒那麼亮。」

有位行銷主管在1992年「華盛頓郵報」報導中宣稱，「鑑於當前國家對日本的感受，大環境讓山口的收益想放到最大，只怕幫不上忙。」

山口的往事與今天仇亞氛圍並行不悖顯得很詭異；新冠疫情伊始以來，「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)組織蒐集到1萬件仇視、攻擊亞太裔的報告；那些攻擊案件令人回想起美國歧視亞裔的歷史很長，由1882年的排華法案，到二戰期間監禁日裔美國人，鎖定亞裔而歧視的法條斑斑俱在。

1980及1990年代初，因為省油的日系汽車 在美大賣，美國汽車工人大批失業，甚至孳生仇日情緒，拿球棒、大槌砸車打人，其中以華裔陳果仁被毆致死事件最出名。

山口花滑奪金時的社會氛圍便是如此；年僅20歲的她還得閃避大多是白人男性記者要她談國情及世界經濟的狡猾問題，每次提問給人的感覺都像在拷問，山口算不算美國人？