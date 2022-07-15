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美國溫室氣體排放 四大能源公司是禍首

編譯孫梁／綜合14日電
艾克森美孚等四大能源公司，是美國溫室氣體排放和甲烷排放的大戶。(路透)
艾克森美孚等四大能源公司，是美國溫室氣體排放和甲烷排放的大戶。(路透)

環保組織Ceres和清潔空氣行動隊(Clean Air Task Force)14日發表報告指出，四大能源企業艾克森美孚(Exxon Mobil)、康菲公司(ConocoPhillips)、Hilcorp公司和西方石油(Occidental Petroleum)，是美國溫室氣體排放和甲烷排放的主要源頭。

報告分析了主要石油與天然氣公司提交給環保署的資料，發現各公司的排放差異很大，排放量最高的公司所排放的甲烷，比排放量低的公司多出近24倍。

Hilcorp公司2020年排放的甲烷高居榜首，其次是艾克森美孚、西方石油和康菲，四大公司排放的甲烷超過30萬噸。

報告指出，企業的設備也是排放的主要因素，例如將多餘天然氣燒掉的公司會排放更多的二氧化碳，而採用氣動控制設備的公司則是排放更多甲烷，排放量占到62%。

但環保組織僅分析了石油和天然氣公司的資料，這些公司依法必須向環保署提交報告，而沒有分析其他排放源的資料，超級排放源所排放的甲烷占到行業排放量的8%到12%。

甲烷對全球溫室效應的作用在排放20年內是二氧化碳的80多倍，在迄今的全球暖化過程中，導致氣溫升高。甲烷排放近年來日益受到重視，因為甲烷在大氣中的壽命比其他溫室氣體短，因此被認為是降低排放與減緩暖化趨勢的最簡便途徑之一。

分析人員指出，他們的報告闡明了專家早就知道的事實：石油和天然氣公司可採取減少甲烷和其他溫室氣體排放的措施，有的企業已在執行，有的還沒有，聯邦和各州的法規是規範能源企業的生產與排放標準的關鍵。

艾克森美孚公司發言人說：「報告反映出我們在生產中減少排放取得的重大進展，我們將積極實施減排計畫，公司已宣布，主要生產設備到2050年將實現零排放。」

石油 天然氣 暖化

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