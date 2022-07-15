115℉熱浪襲歐 葡、西、法等國冒野火

法國西南部多處爆發野火，葡萄牙、西班牙在高溫下，多地也傳火災。(美聯社)

溫度極高的熱浪侵襲歐洲西南部地區，葡萄牙、西班牙及法國籠罩在高溫 下，紛紛出現破紀錄的華氏115度高溫。葡萄牙絕大多數地區由於溫度高到可能釀成野火，當地政府機關已經發出紅色警告。

路透報導，葡萄牙境內以及西班牙西部、法國西南部累計已爆發超過20多場大火。

不僅如此，根據氣象預測，英國 從本周末到下周將出現華氏90度到95度的炙熱高溫，少數地點氣溫可能攀升到華氏100度；英國氣象局(UK Met Office)已經對絕大多數英格蘭地區以及威爾斯部分地區發布超高溫警報，當地氣溫可能創下歷年新高紀錄。

英國氣象局氣象預報員史尼爾(Craig Snell)說，以美國標準來看，如此溫度看起來可能不算非常炎熱，但卻比倫敦7月中旬平均氣溫大約高了華氏18度。根據氣象紀錄，歷年來當地7月中旬最高溫度為華氏74度。

受到人為引發的氣候變遷 影響，地球溫度不斷升高，西歐地區最近幾周之間便兩度出現極熱天候。今年6月則是歐洲史上連續第二次發生6月氣溫創新高的狀況。

史尼爾說，從西班牙到葡萄牙之間，目前都被熱氣團覆蓋，17日熱氣團將有機會進入英國，讓最近幾天氣溫已經居高不下的溫度，進一步升高。

英國史上最高氣溫紀錄是2019年劍橋(Cambridge)的華氏101.7度。史尼爾說，接下來幾天高溫紀錄被打破的機率約有30%。

法國氣象局(Météo-France)11日在推特發文寫道，接下來幾天可能出現法國有史以來的最高溫紀錄，14日則又發表公告表示，持續不退且強度可觀的高溫將延續到19日，之後幾天氣溫仍可能超過往年平均溫度。

由於西班牙絕大多數地區以及伊比利半島(Iberian Peninsula)目前都鬧旱災，歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼」(Copernicus)發布警告指出，西班牙、葡萄牙以及希臘都有野火爆發的高度危險。