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猶他州大鹽湖「縮水了」別讓鹽湖城變塵湖城

記者胡玉立／綜合報導
猶他州大鹽湖在兩年乾旱後，湖水跌至史上最低水位。(路透)
猶他州大鹽湖在兩年乾旱後，湖水跌至史上最低水位。(路透)

在長達兩年乾旱後，猶他州鹽湖城的大鹽湖(Great Salt Lake)7月跌至史上最低水位，湖表面積比歷史平均水平少了近一半，情勢嚴峻。研究人員和政界指出，沿岸野生動物和居民面臨嚴重威脅；大氣科學專家呼籲「拯救大鹽湖」，以免鹽湖城(Salt Lake City)變成「塵湖城」(Dust Lake City) 。

鹽湖城近年已受到沙塵暴影響，專家擔心沙塵暴可能會更糟。自2016年持續騎單車穿越乾涸湖床、研究其成分的大氣科學家佩里(Kevin Perry)說：「拯救大鹽湖，不讓我們成為『塵湖城』，就得有意識決定這個湖是有價值的，湖裡需要水。」

原本流入大鹽湖的水被人類消費、用於工業和農業，加上氣候變化加劇的持續乾旱，暴露出更多湖床。美國地質調查局(U.S. Geological Survey，USGS)數據顯示，7月3日湖面跌至1847年有紀錄以來最低水平，平均高度為海拔4190呎。預計秋季或初冬前，入水量等於或超過蒸發量時，湖水量將進一步減少。

USGS表示，大鹽湖現在水量只有1987年最高點的四分之一；湖表面積比歷史平均水平少了近一半，露出約800平方哩湖床，面積比夏威夷茂宜島還大。

以前在水下的地面層已轉成含有鈣、硫和砷的塵埃雲；砷是一種與癌症和出生缺陷有關的天然元素；裸露湖床也有開採銅和銀的殘渣污染。佩里表示，若呼吸這些灰塵幾十年，可能導致肺癌、膀胱癌等不同類型癌症、以及心血管疾病、糖尿病等。

除人類受威脅，湖水乾涸後，水下珊瑚礁狀結構含有的微生物，也因暴露而變乾變灰；這些微生物是鹽水蝦的食物，蝦子則是鳥類重要食物。威斯敏斯特學院大鹽湖研究所研究員西哈帕尼亞(Alvin Sihapanya)手捧小蝦表示，「這些生物暴露在外，非常悲慘；去年不是這樣的。」

非營利組織國家奧杜邦協會(National Audubon Society)鹽湖計畫成員瑪姆奎斯特(Max Malmquist)表示，每年估計有330多個物種1000萬隻鳥類遷徙或生活在湖中。因湖泊而生的蝦子經濟產物，官方估計每年價值高達20億元。

隨著公眾意識和採取行動壓力加大，猶他州長考克斯(Spencer Cox )上屆立法會議簽署11項與儲水政策相關法案；長期解決方案將要求主要消費者—農業、工業和市政當局，消耗更少的水，為湖泊提供更多的水。

猶他州大鹽湖在兩年乾旱後，湖水跌至史上最低水位，碼頭上只有零星幾艘船隻。(路透)
猶他州大鹽湖在兩年乾旱後，湖水跌至史上最低水位，碼頭上只有零星幾艘船隻。(路透)

癌症 猶他州 沙塵暴

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