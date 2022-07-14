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BA.5、BA.4確診暴增 WHO憂疫情再起 籲戴回口罩

編譯陳韻涵／綜合13日電
有鑒於新一波Omiron變種病毒再度來臨，公衛專家呼籲加強檢測，保持戴口罩的習慣。圖為麻州超市提供的免費口罩。(美聯社) Virus Outbreak Mississippi A product stall filled with free N95 respirator masks, provided by the U.S. Department of Health and Human Services, sits outside the pharmacy at this Jackson, Miss., Kroger grocery store Wednesday, Feb. 2, 2022. The Biden administration is making 400 million N95 masks available for free to U.S. residents. Authorities note the masks' offer better protection against the omicron variant of COVID-19 than cloth masks. (AP Photo/Rogelio V. Solis)
有鑒於新一波Omiron變種病毒再度來臨，公衛專家呼籲加強檢測，保持戴口罩的習慣。圖為麻州超市提供的免費口罩。(美聯社) Virus Outbreak Mississippi A product stall filled with free N95 respirator masks, provided by the U.S. Department of Health and Human Services, sits outside the pharmacy at this Jackson, Miss., Kroger grocery store Wednesday, Feb. 2, 2022. The Biden administration is making 400 million N95 masks available for free to U.S. residents. Authorities note the masks' offer better protection against the omicron variant of COVID-19 than cloth masks. (AP Photo/Rogelio V. Solis)

新冠肺炎疫情延燒兩年半以後，隨著各國解除防疫限制，世界衛生組織(WHO)警告最新一波新冠變種病毒Omicron的高傳染力亞種BA.5和BA.4可能讓歐美疫情復熾，呼籲人們重新戴上口罩，並勤於檢測防疫。

新冠肺炎疫情造成數百萬人病歿，雖有疫苗有助緩和疫情擴散情況，但新冠病毒仍在全球流竄、演化且得以躲過免疫系統，讓各地確診和住院情況再次增加。

最新一波BA.5和BA.4病毒肆虐，凸顯疫情離結束還差得遠；世衛指出，BA.4病毒一夕間在全球新增30%病例。

歐洲的Omicron亞種疫情約占總數的25%，但世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩(Michael Ryan)表示，考量中國3月的情況，實際數據肯定更高，「確診數據減少是因為篩檢情況銳減」。

BA.5在中國肆虐，部分大城市可能封城的焦慮再起；美國聯邦疾病防治中心(CDC)則表示，BA.5上周已占所有新增確診的65%。 

白宮防疫官員加哈(Ashish Jha)12日說：「我們觀察這個病毒快速演化，已有計畫因應，我想告訴國人，我們密切觀察BA.5且知道如何應對。」

斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute)所長托波爾(Eric Topol)指出，BA.5的獨特之處在於它是「我們所見過、最糟糕的病毒」，「能躲過免疫系統，演化至下個階段，傳染力(比Omicron)更強」。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)12日表示，「Omicron亞種BA.5和BA.4持續造成全球確診、住院和病歿情況，檢測和序列大幅減少，更難評估變種病毒傳染和致病的影響；新一波疫情再起，距離疫情結束還很遠。」

拜登政府官員試圖透過疫苗、抗體和檢測來遏止病毒傳播，並已制定計畫將讓所有成人接種第二劑補強針；CDC目前建議12歲以上免疫不全者，或50歲以上長者在接種第一劑補強針後，至少四個月再接種第二劑補強針。

譚德塞呼籲各國政府恢復檢測並重新實施戴口罩、消毒等防疫措施，以免疫情激增再次造成公衛體系和醫療人員的負擔。

疫情 檢測 防疫

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