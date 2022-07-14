BA.5、BA.4確診暴增 WHO憂疫情再起 籲戴回口罩
新冠肺炎疫情延燒兩年半以後，隨著各國解除防疫限制，世界衛生組織(WHO)警告最新一波新冠變種病毒Omicron的高傳染力亞種BA.5和BA.4可能讓歐美疫情復熾，呼籲人們重新戴上口罩，並勤於檢測防疫。
新冠肺炎疫情造成數百萬人病歿，雖有疫苗有助緩和疫情擴散情況，但新冠病毒仍在全球流竄、演化且得以躲過免疫系統，讓各地確診和住院情況再次增加。
最新一波BA.5和BA.4病毒肆虐，凸顯疫情離結束還差得遠；世衛指出，BA.4病毒一夕間在全球新增30%病例。
歐洲的Omicron亞種疫情約占總數的25%，但世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩(Michael Ryan)表示，考量中國3月的情況，實際數據肯定更高，「確診數據減少是因為篩檢情況銳減」。
BA.5在中國肆虐，部分大城市可能封城的焦慮再起；美國聯邦疾病防治中心(CDC)則表示，BA.5上周已占所有新增確診的65%。
白宮防疫官員加哈(Ashish Jha)12日說：「我們觀察這個病毒快速演化，已有計畫因應，我想告訴國人，我們密切觀察BA.5且知道如何應對。」
斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute)所長托波爾(Eric Topol)指出，BA.5的獨特之處在於它是「我們所見過、最糟糕的病毒」，「能躲過免疫系統，演化至下個階段，傳染力(比Omicron)更強」。
世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)12日表示，「Omicron亞種BA.5和BA.4持續造成全球確診、住院和病歿情況，檢測和序列大幅減少，更難評估變種病毒傳染和致病的影響；新一波疫情再起，距離疫情結束還很遠。」
拜登政府官員試圖透過疫苗、抗體和檢測來遏止病毒傳播，並已制定計畫將讓所有成人接種第二劑補強針；CDC目前建議12歲以上免疫不全者，或50歲以上長者在接種第一劑補強針後，至少四個月再接種第二劑補強針。
譚德塞呼籲各國政府恢復檢測並重新實施戴口罩、消毒等防疫措施，以免疫情激增再次造成公衛體系和醫療人員的負擔。
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