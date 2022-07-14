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比爾蓋茲再捐200億 促進公衛、教育、性別平等

記者張聲肇／綜合報導
億萬富豪比爾蓋茲13日宣布再捐出200億元，增加蓋茲基金會支出，舒緩全球苦難。(美聯社)
億萬富豪比爾蓋茲13日宣布再捐出200億元，增加蓋茲基金會支出，舒緩全球苦難。(美聯社)

致力慈善事業的微軟(Microsoft)創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)13日宣布再捐200億元到以他與前妻為名的慈善基金會，總額達700億元，繼續致力提升全球公衛、教育、性別平等與落後國家的經濟發展。

比爾和梅琳達蓋茲基金會宣布，兩大金主加上巴菲特都持續挹注，目標是在2026年前，把每年可用經費從60億元提升到90億元；相較之下，金融大鱷索羅斯(George Soros)的開放社會基金會2020年總慈善經費額為14億元。

蓋茲和梅琳達去年夏天曾說要挹注150億元，蓋茲13日表示，這個月內他就會捐出200億元，並說將把所有財產都捐給這個基金會，「自己和家用除外」。富比世雜誌估計，他的身家達1220億元。

這兩大金主1994年迄今總共捐了390億元到這個基金會。蓋茲認為「這絕對不是犧牲。能夠參與解決當今世界的重大挑戰，我感到很榮幸」。

富豪巴菲特每年也把自己的股票捐出一部分，贊助蓋茲基金會，今年的31億元已於上月捐出。巴菲特總計捐了360億元，占基金會總資產700億元一半有餘。

基金會執行長蘇茲曼(Mark Suzman)說，經費運用的目標暫時不再擴大，因為目前的當務之急，包括降低全球小兒痲痺及瘧疾感染率、替新冠病疫期間「失學」的美國學童「補課」，都是花錢的刀口所在。

蘇茲曼說，另一基金會將用力的地方就是提升食物安全。世局變動，物價波動，都在製造飢餓危機。

蓋茲基金會的善行雖然迭受好評，也在有些人「放大鏡」的檢視範圍，譬如它對世衛組織大筆捐款，是否有成效；對許多國家的公衛和教育，是否無意間發揮了「優先事項」的決定權等。

蓋茲說，他加速捐款的原因是幫忙應對烏克蘭戰爭、新冠疫情、通貨膨脹、氣候變遷等構成的挑戰；梅琳達則說，希望促成全球經濟快速復甦並惠及更多人，讓人類的未來「更健康、更公平」。

巴菲特 教育 世衛

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