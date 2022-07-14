聯邦：禁墮胎州 也須出售墮胎藥

拜登政府要求藥房無論所在州是否禁墮胎，都須出售可能用於墮胎的藥物，否則違反聯邦民權法。圖為華府一家藥房出售墮胎藥。(路透)

自聯邦最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)後，許多共和黨主政的州迅速限制甚或全面禁止墮胎 ；拜登政府13日公布指引，要求不論藥局 所在州是否禁止墮胎，藥劑師執業時均不得拒絕開立可用於終止妊娠的藥物，否則違反聯邦民權法規中禁止歧視孕婦及殘疾人士的規定。

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)發表聲明說：「我們將致力確保每個人都能獲得有效醫療保健服務，不受任何形式的歧視。」

貝西拉表示，最新公布的規範指引並未改變任何現行政策，只是提醒各地藥局不要違反他們在聯邦法律規範下的義務，例如常用以治療潰瘍的米索前列醇(misoprostol)、治療關節炎的氨甲蝶呤(methotrexate)等藥物均有終止妊娠的功效，藥局不得以該兩種藥物有墮胎可能而拒絕開立，不論患者要這些藥的目的為何。

路透民調顯示，全美多達70%的民眾認為墮胎與否是孕婦與醫生之間的事，民主黨政府因此認為民氣可用，司法部 於12日宣布成立「生育權利工作小組」(Reproductive Rights Task Force)，由司法部副部長古普塔(Vanita Gupta)領軍，旨在「監督並評估」各州政府與州立法機關是否以刑事手段不當侵犯民眾尋求生育醫療的權利。

古普塔說：「聯邦最高法院放棄了將近50年的先例，剝奪了憲法賦予的墮胎權，使全國各地的婦女無法對我們的身體、健康和未來做出關鍵決定，因此司法部將致力於保護獲得生育服務的機會。」

事實上，在司法部決定成立專門工作小組因應羅訴韋德案被推翻後的效應以前，白宮就已加緊腳步協調各部，試圖以行政命令讓有需求的婦女仍能獲得墮胎藥物，以保障婦女隱私權；拜登總統8日就要求司法部「拿出1960年代民權運動的魄力，盡可能保護尋求墮胎的女性」。