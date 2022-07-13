豬心移植2腦死患者 紐約大學研究預防豬病毒感染

紐約大學醫學中心外科團隊取出轉基因豬心，準備移植到腦死病人身上。(美聯社)

為改進豬心臟移植人體的病毒檢測、收集更多有助開啟動物至人體器官移植臨床試驗的研究數據，紐約大學 藍恭醫學中心(NYU Langone Health，前譯朗格尼醫院)科學家6、7兩個月分別為兩名腦死病患進行轉基因豬心臟移植手術 ；紐約大學研究重點是收集豬心臟功能數據，並採取新策略來測試和預防豬病毒傳播。

研究人員使用新創建的傳染病規範，以協助並確保豬病毒不會傳播給接受心臟移植的研究對象或參與實驗的醫護團隊。

接受移植的兩名腦死患者是72歲的凱利(Lawrence Kelly)和64歲的卡普阿諾 (Alva Capuano)。

賓州前焊工凱利是在開車時心臟病 發，紐約教師卡普阿諾多年前曾接受兒子的腎移植手術，在家心臟病發作；凱利和卡普阿諾後來都被宣布腦死，依靠呼吸機維持生命。他們的家人同意將他們的身體捐贈給科學界，參與研究。

紐約大學醫學中心外科團隊正把豬心移植到腦死病人身上。(美聯社)

今年1月歷來首椿豬心移植人體手術，甫由馬里蘭大學醫學中心為57歲的馬里蘭州重病患者班奈特(David Bennett)緊急接受移植手術；班奈特術後兩個月過世；研究人員發現使用的豬心含有豬病毒。科學家仍在繼續研究貝奈特的病例，以了解豬病毒是否可能導致他的死亡。

負責最近兩椿豬心移植手術的紐約大學藍恭醫院心臟移植外科主任莫扎米( Nader Moazami)表示，這些豬心並未立即被受移植者身體排斥，且在為期三天的研究期間發揮了作用。

器官中的豬病毒是否可能導致人類受體及其親友、醫護人員和社區發生嚴重或新型感染，被認為是異種移植或種間移植領域的一大風險；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)6月舉行為期兩天的異種移植公共諮詢委員會會議，將預防動物疾病傳播給人類列為首要議程；會中討論了在將動物器官移植到人體前，應檢測哪些豬疾病。知情人士指出，FDA正製定計劃，準備允許進行將豬器官移植到人體的臨床試驗。

藍恭移植研究所移植傳染病項目和臨床主任梅塔(Sapna Mehta)表示，紐約大學團隊已開發出器官接受者的豬病毒測試，目前正設法開發測試以確定豬過去曾否接觸過CMV病毒，不論其是否處於感染狀況；此外，除了擔憂豬病毒，科學家也擔心尚未發現的動物病毒潛在風險。

梅塔表示，他們已從接受豬心移植的兩人和醫療團隊成員身上採集血樣，若以後發現新的豬病毒，研究人員可以測試這些儲存樣本，持續追蹤可能接觸者。