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新冠BA.5入秋後恐釀染疫高峰 白宮擬擴大第4劑施打

編譯柯立偉／綜合12日電
由於新一波疫情再起，聯邦政府正研擬擴大接種疫苗計畫。(Getty Images)
由於新一波疫情再起，聯邦政府正研擬擴大接種疫苗計畫。(Getty Images)

傳染性及疫苗逸脫性更強的Omicron變種病毒子變體BA.5，今年入秋之後極可能再度掀起一波感染高峰，白宮新冠疫情小組因此提出警告，指疫情尚未真正結束，呼籲國人採取更多的措施避免感染；為此，拜登政府據悉有意進一步開放第二劑補強針的接種對象，使50歲以下的人也可以接種第四劑疫苗。

白宮防疫應變小組主任、布朗大學(Brown University)公衛學院院長加哈(Ashish K. Jha)11日表示，即便曾經感染過新冠病毒或加強免疫，但由於BA.5病毒很容易逃過疫苗監測，因此有相當的機率會被反覆感染；他12日在白宮簡報會上進一步說：「政府一直以來都在為這種情況做準備，我們呼籲國人可以透過接種補強針、快篩取藥或在人多的地方戴口罩等措施確保自己的健康；我們手上有足夠的工具最大限度地降低病毒影響。」

由於新一波疫情再起，聯邦政府正研擬擴大接種疫苗計畫。(Getty Images)
由於新一波疫情再起，聯邦政府正研擬擴大接種疫苗計畫。(Getty Images)

消息人士指出，為了應對BA.5子變體，聯邦公衛官員有在考慮要將第二劑補強針的接種資格擴大到50歲以下的民眾，但目前為止沒有正式宣布相關議題的討論進度；白宮只說建議50歲以上及免疫力較低的民眾可考慮接種第四劑疫苗。

與此同時，或許由於「防疫疲乏」的心態以及各地紛紛放鬆口罩管制，新冠病毒已漸漸從國人的意識裡淡化，但事實上確診人數仍然維持在每日10萬例左右，死亡病例則約每天300例，雖然數字「看起來不多」，但若死亡人數壓不下去，年底時就會有超過12萬人死於新冠，比疫情前因流感每年平均死亡人數高出十倍；此外，根據紐約時報報導，過去兩周的住院率有18%的增長，顯見新冠疫情遠遠尚未結束。

斯克里普斯醫學研究院(Scripps Research Translational Institute)院長、心臟病學加托波爾(Eric Topol)說：「新冠病例數量正在增加，雖然不會像Omicron剛進美國時那樣每天死2600人那麼糟糕，但仍然是個不好的趨勢。」

白宮 疫情 疫苗

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