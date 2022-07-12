馬斯克反悔不買了 推特喊告贏面大

世界首富馬斯克退出併購社群媒體推特案，雙方準備對簿公堂。(美聯社)

世界首富馬斯克 (Elon Musk)退出併購社群媒體推特 (Twitter)案，推特董事會揚言將馬斯克「告到掏錢收購為止」；目前雙方都已找了律師準備對簿公堂，而分析師 認為，一旦鬧進法院，推特的贏面較大；不過，也有法界人士預測，推特可能與馬斯克重新談判或和解，以免公司營運資料外洩。

電動車巨擘特斯拉(Tesla)執行長以440億元收購推特案原已進入最終階段，但最後卻因馬斯克指控推特拒絕提供推特假帳號相關內部資料，最後放棄收購。

彭博社(Bloomberg)10日報導，馬斯克宣布放棄收購案後，聘請Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan律師事務所代理訴訟；推特方面則延聘Wachtell, Lipton, Rosen & Katz律師事務所任訴訟代理人，最快本周會在德拉瓦州對馬斯克提告；兩家律師事務所都尚未對外發表任何聲明。

馬斯克在宣布有意收購推特前，就已買進推特9%股分，直言要打造一個「言論絕對自由」的網路環境，因此在洽談併購的談判過程中要求推特全面提供機器人帳戶的訊息；推特則表示已將相關資訊全面交予馬斯克，還以每天100萬個的速度刪除垃圾郵件帳戶，目前推特上活躍的機器人帳戶只剩全體使用者的不到5%，但馬斯克對此解釋並不滿意。

商務平台Benchmark分析師古托維奇(Mark Zgutowicz)表示，從目前已浮出檯面的事實及證據來看，推特公司的贏面較大，但推特董事會也必須審慎評估訴訟程序中所必須揭露的公司內部營運狀況是否會對員工及股東造成負面影響；因此有公司法律人士認為，推特最終可能選擇與馬斯克重新談判或和解，不會長期在法庭上攻防。

投顧公司傑弗瑞集團(Jefferies Group)分析師希爾(Brent Thill)就說：「我認為馬斯克終止併購是因為最近市場上愈來愈多人在拋售推特股票，跟推特董事會在併購期間有沒有達到馬斯克的要求無關；如果這場交易風波無法迅速落幕，推特的股價甚至可能跌到23.5元或更低。」