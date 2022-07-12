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2024還想選？川普罵拜登老 又喊：人生80才開始

編譯徐薏茹／綜合11日電
拜登總統(右圖)與前總統川普(左圖)皆有意再戰2024。(Getty Images)
拜登總統(右圖)與前總統川普(左圖)皆有意再戰2024。(Getty Images)

紐約時報(The New York Times)日前公布一項民調，顯示許多選民認為拜登總統年紀太大無法競選連任，並表示可能因此影響前總統川普參與2024年大選的意願；川普於11日強力反駁這個說法，並挖苦拜登的反應，說拜登是「最老的79歲人」。

川普在他自創的社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文指出：「拜登總統是史上最老的79歲人之一，但就其本身而言，他不是老人，許多人80幾歲時，甚至在90多歲時仍然和以前一樣優秀、敏銳。拜登並不是其中一位，不過這與他的年齡沒有太大關係。事實上，人生80才開始！」

民調由紐約時報與西耶納學院(Siena College)合作進行，其結果表明64%民主黨選民偏好拜登之外的人選角逐2024年黨內總統初選。

民調指出，希望更換人選的選民中，33%的人表示年齡是他們的主要考量。

拜登是美國史上最年長的總統，今年11月他將年滿80歲；先前拜登曾透露有意願於2024年總統大選再次參戰，若成功連任，第二個任期結束時他已屆86歲。

弱化對年齡問題的擔憂也符合川普的利益，他目前已屆76歲，2024年時將滿78歲，若贏得下屆總統大選，第二個任期結束時川普將滿82歲。

對於經濟與通膨的擔憂導致國內對拜登或國家的前景趨於悲觀；年輕選民對拜登的反彈尤其強烈，也更渴望國家往新方向邁進，民調顯示，30歲以下的民主黨選民中，高達94%的人希望下屆總統大選換人出馬參戰。

拜登 川普 民調

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