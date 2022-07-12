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民主黨人64%不挺拜登選2024 想換年輕面孔候選人

編譯柯立偉／綜合11日電
高達64%的民主黨人希望2024年黨內推出一位年輕面孔的候選人，不支持拜登連任。(Getty Images)
高達64%的民主黨人希望2024年黨內推出一位年輕面孔的候選人，不支持拜登連任。(Getty Images)

紐約時報與西耶納大學(Siena College)民調中心發布最新民調，指出由於經濟衰退與通貨膨脹影響，全美只有13%的民眾認為「國家走在正確的道路上」；即便是民主黨支持者都不完全支持拜登總統競選連任，高達64%的民主黨人希望2024年黨內推出一位年輕面孔的候選人。

民調分析指出，拜登以79歲高齡就任總統，年紀太大，加上工作表現民眾滿意度只有33%，與民眾離心。

進一步分析選民結構發現，共和黨支持者對拜登的表現呈現壓倒性不滿意，自述中立者也有高達三分之二不滿意拜登的施政，在民主黨人中，拜登也只獲得70%的支持率，認為2024年民主黨應提名拜登競選連任的民主黨人更只有26%，特別是30歲以下的年輕民主黨支持者，高達94%認為2024年民主黨應派出更年輕的人參選。

然而，如果2024年再度上演「拜登對決川普」的大戰，拜登仍具44%對41%勝選的可能；即便是不支持拜登競選連任的民主黨人，看到川普再出來選時，高達91%仍會毫不猶豫地支持拜登；綜合民調發現，不論民主黨是否提名拜登競選連任，只要共和黨參選人不是川普，共和黨重返白宮的機會就會提高。

超過四分之三選民認為，現在美國方向錯誤。圖為維吉尼亞州一個投票所門口，工作人員指...
超過四分之三選民認為，現在美國方向錯誤。圖為維吉尼亞州一個投票所門口，工作人員指引選民投票。(Getty Images)

造成拜登支持率低迷的原因大抵圍繞著經濟、通膨、槍枝暴力等問題，約35%的受訪者表示這三個問題是美國最應該優先解決的事；對此，白宮一直以來試圖宣傳「目前的就業率處在史上最強勁的復甦態勢中」；然而，對普通民眾而言仍然加不到汽油、買不到食物，使不少國人認為拜登與現實社會脫節。

2020年總統大選中投給拜登的印第安納州選民凱莉‧金恩(Kelly King)說：「我們家以前每周都會花大概200元在娛樂消費上，但現在我們連『需要』的東西都買不到了；我不知道通膨或經濟衰退的問題能不能怪到拜登身上，但他沒有足夠的作為來幫助我們度過難關卻是事實；雖然我支持民主黨，但我真的沒有感受到拜登與我們站在同一邊，或許今年期中選舉後讓共和黨掌握國會多數，會有不一樣的前景。」

拜登 民主黨 民調

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