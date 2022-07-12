國會暴亂調查／恐面臨2年刑期 巴農改口願作證

前總統川普的白宮策士巴農改變態度，願意到國會暴亂調查委員會作證。圖為巴農上月在華府聯邦地方法院出庭。(路透)

前總統川普 任內的白宮顧問巴農(Stephen Bannon)去年收到國會暴亂眾院特別調查委員會的傳票 卻一直拒絕作證，被控兩項藐視國會刑事罪名，訂18日過堂，可能面臨兩年刑期和20萬元罰款。巴農日前透過律師表示改變心意，且川普解除其行政特權保密權限並願出席作證；司法部動議紀錄引述川普律師克拉克(Justin Clark)的證詞指川普從未對巴農掌握的任何訊息或檔案主張行政特權保密權限，聯邦檢察官 指巴農突然願意配合調查是不想遭究責的最後一搏。

巴農直到9日前，仍是調查委員會最頑固抵抗的潛在證人；巴農去年9月收到調查委員會的傳票，卻一直不願配合調查；去年11月，巴農遭依兩項藐視國會刑事罪名起訴，訂下周開庭。

稱川普已解行政特權保密權限

巴農先前供稱，遵守川普擁有行政特權保密權限的規定而無法配合調查；他的律師卡斯特洛(Robert Costello)日前表示，川普已為巴農免除行政特權保密權限，巴農同意配合調查。

不過，司法部11日送交法院的動議紀錄顯示，川普律師克拉克上月29日接受聯邦調查局(FBI)約談時說，川普從未針對巴農掌握的任何訊息或檔案，主張行政特權保密權限。

檢察官：不想遭究責最後一搏

聯邦檢察官在動議中對法院指出，巴農聲稱獲得川普免除行政特權，只是為不願配合調查找藉口。

聯邦檢察官指巴農改變態度與他是否會遭起訴「無關」，且無法改變他收到傳票後未交資料的事實，「上述各種跡象證明，被告突然願意作證，並非真心誠意為了善盡義務，而是不想遭到究責的最後拚搏」。

卡斯特洛10日說：「我們對委員會的立場不變，但川普希望巴農告訴委員會事實」，稱巴農願意作證並提供文件。

巴農是川普核心幕僚之一，被認為與去年1月6日國會暴動的策畫有密切關係。

2021年1月5日，某些川普幕僚在華府維拉德飯店(Willard Hotel)密商如何阻止國會6日確認選舉人票結果，巴農不僅曾與會，且他在當天的個人節目中對觀眾說：「一切在明天都將天翻地覆」。