選區重劃後占上風 共和黨有望掌權10年

展望今年11月期中選舉，民主黨 可能處於不利地位；華爾街日報(WSJ)分析報導，自2020人口普查、選區重劃之後，如無意外，普遍上將更向兩黨靠攏，而共和黨 又從中獲益較大，可望讓其攫取長達十年的政治利益。

庫克政治報告(Cook Political Report)的最新分析指出，當前國會眾院 選區格局，按對兩黨的支持度來看，分別有：123席「深藍」、40席「藍」、40席「淺藍」、6席「搖擺」、30席「淺紅」、68席「紅」、128席「深紅」。

而選區重劃之後，新選區的兩黨格局會變成：128席「深藍」、32席「藍」、51席「淺藍」、4席「搖擺」、28席「淺紅」、50席「紅」、143席「深紅」；民主黨安全選區較共和黨安全選區的數量差距，從少6個擴大到少16個。

該報告的數值與真實的眾院兩黨格局並不相同，是因為該報告的重點在於「選區的政黨傾向」，以該選區2016年、2020年兩次總統大選與全國的結果的差異衡量算出，而支持某黨籍的總統，有可能不會推舉該黨籍的眾議員。

但就算如此，且民主黨「從深到淺」的選區數量還增加；然而，新的版圖依然對民主黨不利，因為從「深色的基礎出發」來看，共和黨顯然有更大優勢，這讓他們可以將更多資源投注在基礎不夠牢固的選區，也比較不用擔心眾院席次大幅流失。

對於今年的眾院改選，庫克政治報告預測，37席民主黨議員掌握的選區，現在變得更加搖擺或傾共和黨，其中2席還是變得「很親共和黨」；但是只有10席共和黨議員掌握的選區變得更加搖擺或傾向民主黨，且沒有選區變成「很親民主黨」。

由於民主黨又逢拜登總統民調不佳，一些機構甚至預測，共和黨可在中期選舉多奪下20席眾議員；再考慮到選區重劃，共和黨的優勢甚至可能持續十年之久。

依然有扭轉這些態勢的可能性，包括美國的兩極分化態勢減弱，變得更著重於「選人」而非「選黨」，或是一些選區重劃被控種族歧視而被法院打回票；此外，許多預測是在羅訴韋德案遭推翻之前進行，反而在為民主黨催票的可能性也不能排除。