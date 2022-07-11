我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只油車貴…電動車也漲 平均1輛5.4萬元

歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

選區重劃後占上風 共和黨有望掌權10年

編譯洪毅／綜合10日電

展望今年11月期中選舉，民主黨可能處於不利地位；華爾街日報(WSJ)分析報導，自2020人口普查、選區重劃之後，如無意外，普遍上將更向兩黨靠攏，而共和黨又從中獲益較大，可望讓其攫取長達十年的政治利益。

庫克政治報告(Cook Political Report)的最新分析指出，當前國會眾院選區格局，按對兩黨的支持度來看，分別有：123席「深藍」、40席「藍」、40席「淺藍」、6席「搖擺」、30席「淺紅」、68席「紅」、128席「深紅」。

而選區重劃之後，新選區的兩黨格局會變成：128席「深藍」、32席「藍」、51席「淺藍」、4席「搖擺」、28席「淺紅」、50席「紅」、143席「深紅」；民主黨安全選區較共和黨安全選區的數量差距，從少6個擴大到少16個。

該報告的數值與真實的眾院兩黨格局並不相同，是因為該報告的重點在於「選區的政黨傾向」，以該選區2016年、2020年兩次總統大選與全國的結果的差異衡量算出，而支持某黨籍的總統，有可能不會推舉該黨籍的眾議員。

但就算如此，且民主黨「從深到淺」的選區數量還增加；然而，新的版圖依然對民主黨不利，因為從「深色的基礎出發」來看，共和黨顯然有更大優勢，這讓他們可以將更多資源投注在基礎不夠牢固的選區，也比較不用擔心眾院席次大幅流失。

對於今年的眾院改選，庫克政治報告預測，37席民主黨議員掌握的選區，現在變得更加搖擺或傾共和黨，其中2席還是變得「很親共和黨」；但是只有10席共和黨議員掌握的選區變得更加搖擺或傾向民主黨，且沒有選區變成「很親民主黨」。

由於民主黨又逢拜登總統民調不佳，一些機構甚至預測，共和黨可在中期選舉多奪下20席眾議員；再考慮到選區重劃，共和黨的優勢甚至可能持續十年之久。

依然有扭轉這些態勢的可能性，包括美國的兩極分化態勢減弱，變得更著重於「選人」而非「選黨」，或是一些選區重劃被控種族歧視而被法院打回票；此外，許多預測是在羅訴韋德案遭推翻之前進行，反而在為民主黨催票的可能性也不能排除。

民主黨 共和黨 眾院

上一則

臨時改行程 布林肯親赴東京悼安倍晉三

下一則

79歲拜登年紀一把拚連任 民主黨不放心

延伸閱讀

國會期中選前最後會期 民主黨力拚「晶片法案」過關

國會期中選前最後會期 民主黨力拚「晶片法案」過關
台裔日本參議員蓮舫宣布當選 東京都選區得票排第三

台裔日本參議員蓮舫宣布當選 東京都選區得票排第三
在大老闆「超級夏令營」 看到蘋果CEO搭這款電動車

在大老闆「超級夏令營」 看到蘋果CEO搭這款電動車
英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

熱門新聞

「股神」巴菲特傾向過著簡樸的生活，不鋪張浪費，也致力明智地花錢。 路透

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

2022-07-06 08:15
芝加哥國慶遊行傳槍響，釀6死24傷慘案。路透

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

2022-07-04 17:24
21歲的克里莫在4日的槍擊案中喬裝女性掩飾身分。（湖郡重大犯罪特別小組）

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

2022-07-05 16:51
警方稱被捕的22歲槍手克里莫，也住在海嵐公園附近。(取自推特)

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

2022-07-04 22:36
俄亥俄州25歲非裔男子沃克遭警方射殺，引起憤怒民眾示威抗議。Getty Images

俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍

2022-07-04 11:14
最高法院保守派大法官湯瑪斯。(美聯社)

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

2022-07-07 08:50

超人氣

更多 >
華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助
封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保

封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保
封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權

封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權
全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？
模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃

模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃