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79歲拜登年紀一把拚連任 民主黨不放心

編譯洪毅／綜合10日電
拜登現年已經79歲，關於年齡、健康問題的討論一直揮之不去。（美聯社）
拜登現年已經79歲，關於年齡、健康問題的討論一直揮之不去。（美聯社）

前總統雷根1989年卸任前夕，成為美國歷史上在任時年齡最長的總統；而這個紀錄在拜登2021年就任不久後被打破，也因此，從他就任以來，關於「年齡」的討論一直揮之不去，就算是在支持者之間，也愈發成為問題。

紐約時報」報導，拜登現年已經79歲，比雷根卸任總統時年長一歲多；儘管如此，從總統醫療團隊的體檢報告，到白宮十幾名官員的訪談，目前得出的結論都是：拜登的身體狀況非常健康，思路尤其清晰。

擔任拜登幕僚40年之久的唐尼隆(Mike Donilon)表示，跟著拜登跑長途行程時就知道，他的精力勝於許多年輕的團隊成員；匿名白宮官員也說，拜登可以從早談事情到晚，而且點出談話或筆記的問題所在，也能有效提出自己的看法。

拜登有時會有奇特、甚至看似理智斷線的失言，例如稱「賀錦麗總統」等而成為茶餘飯後的話題，但這實歸因於他自幼口吃的障礙；至於稱俄羅斯總統不應掌權等言論震驚全球，但其實他幾十年前剛從政時，就已經因為常有這類失言而聞名。

但就算如此，也很少有人能保證，拜登如果爭取連任且成功，2029年86歲卸任前，還能夠像現在這樣身體健康、思路清晰。

總統醫療團隊去年11月的最新體檢報告中，雖然指拜登身體健康，精力旺盛，能夠勝任總統職務；但是報告也說，與一年前相比，拜登「行走的步態變得更為僵硬而不柔軟」，其變化達「肉眼可見」程度。

幾名白宮官員也說，拜登「看起來比去年老了些」，其步態之僵硬，足以讓他們擔心拜登是否會被電線絆倒；官員們也說，白宮內的行程安排，都必須將他的年齡納入考量，儘管白宮在公開聲明上否認此事。

曾擔任四位總統幕僚的葛根(David Gergen)就說，他今年剛滿80歲，發覺自己的組織能力已經不復以往，「我不認為年屆80歲後，還打算繼續待在總統辦公室是合適的。」

拜登 白宮 紐約時報

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