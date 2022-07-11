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中東行辯護？拜登投書華郵：美沙關係重新定位

編譯柯立偉╱綜合10日電
拜登總統本周將訪問沙烏地阿拉伯。(歐新社)
拜登總統本周將訪問沙烏地阿拉伯。(歐新社)

因應通貨膨脹及油價高漲影響，拜登總統宣布本周訪問沙烏地阿拉伯，試圖說服利雅德當局增產石油量；然而，此消息一出，立刻引起多方質疑拜登何以要去一個人權紀錄極差、曾暗殺華盛頓郵報記者的國家，為此拜登行前撰文，9日投書華盛頓郵報為中東之行辯護，堅稱他長期以來支持沙國改革，此行目的在於「重新定位但不破壞」美沙關係。

美沙關係惡化的引爆點，是2018年為華郵工作的特約記者、沙國著名異議人士卡舒吉(Jamal Khashoggi)於2018年被沙國王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)指示殺害，拜登更曾在2020年大選時公開場合怒控穆罕默德是「賤民」；拜登當選後，華府與利雅德的關係降至冰點。但前任川普與沙國皇室保持好關係。

在拜登給華郵的投書中，分析了當前中東局勢的發展；他認為相比於前總統川普執政末期，當前中東的政局發展有助於強化當地的安全與穩定，特別是過去中東各國間緊張的外交局勢甚至國家支持的恐怖攻擊都有明顯緩解；再加上美國正應對來自俄國的威脅與中國的競爭，加強與中東盟邦的關係將是最符合美國利益的作法；他說：「美國將在堅持基本價值觀的大原則下，與沙烏地阿拉伯在共同利益與責任的基礎上繼續向前發展。」

當然，不論拜登如何解釋，反對中東行程的聲浪仍然排山倒海而來；對此拜登進一步表示：「我知道很多人不同意我出訪沙烏地阿拉伯的決定，但我對『人權』價值的堅持非常明確且由來已久，每逢出訪必會將『自由民主』列入與他國政要商討的課題；本次的中東行程，也會如之前出訪以色列與約旦河西岸時一樣，將人權議題列入與利雅德當局的重要議程之一。」

拜登 沙烏地阿拉伯 華郵

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