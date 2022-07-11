回不去了… 彭博：美電動車加入歐、中 進入新時代

美國電動車5月平均價格較一年前上漲22%，達到約5萬4000美元。圖為特斯拉電動車工廠。(路透)

彭博分析，美國的電動車 工業與消費已起步，且已達到無法逆轉的社會轉變關鍵地步。

彭博分析全球受訪者接納純電動車的情況，美國成為最新一個電動車關鍵市場，新車銷售中有5%為電動車。

分析指出，這個門檻標示著業界開始量產電動車且技術偏好(technological preferences)迅速轉變的時期。

過去六個月來，美國加入歐洲及中國，這三大汽車 製造市場超越5%臨界點。

彭博：預期2025年市場將占25%

接受電動車代步的消費者人數正在增加，路邊充電也越來越方便。圖為在肯塔基州波多克市的一處路邊充電站。(美聯社)

若美國跟上此前18國的腳步，時至2025年會有約25%的新車銷售為電動車，比預期提早一、兩年。

許多成熟的新科技，包括電力、電視、手機 、網路和LED燈泡，都經歷過這樣的S型技術應用曲線(S-shaped adoption curve)，早期採納階段的銷售遲緩，一旦成為主流，銷售速度便會飛快增長。

若以手機而言，S曲線的頂點代表拒絕放棄先蓋手機的最後一批人；而若就電動車來看，5%是早期接納者被主流需求超越的轉捩點，在此門檻之前，銷售緩慢且難以預期，而過了這個轉捩點後，需求大增。

電動車的接納要素在許多國家出現類似情況，大多數障礙是因為不普及、沒有足夠的充電樁、汽車價格高昂、供應有限、買主對此不夠了解等。

南韓的技術應用曲線始於2021年，與中國2018年的情況類似，而挪威則早在2013年便達成此目標，今年可望達成此標準的電動車市場包括加拿大、澳洲和西班牙。

彭博指出，以上分析是就純電池電動車而言，但在部分國家，尤其是歐洲地區，當地更快速的接納「插電式混合動力車」(Plug-in hybrid)，這類油電車的電池較小，引擎也能透過汽油驅動。

全球已有超過2000萬輛電動車

彭博新能源財經(BloombergNEF)分析報告指出，若考量純電與油電車，全世界已有超過2000萬輛電動車上路，且此數據會在2023年底再增一倍。

「插電式混合動力車」不需要與純電動車相同等級的基礎建設與消費者關注程度，初步接納時期較不一致，「插電式混合動力車」一直到占新車銷售約10%之際，才較為消費者所接受；美國與中國大多跳過「插電式混合動力車」階段，直接進入純電動車時期。