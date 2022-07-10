共和黨策士：黨內愈多人想選2024 對川普愈有利

川普周末到內華達州為共和黨籍候選人助選。(美聯社)

雖然由於川普 支持的數個候選人在這兩年的選戰中接連失利，黨內地位有所式微，但他再戰2024年總統大選的傳聞從未中斷。共和黨 策士指出，即便川普黨內地位不如從前，但仍是共和黨支持者青睞甚至喜歡的對象，有意挑戰2024年總統寶座者如果不能團結，仍將難以對抗川普的雄厚選民基礎；換句話說，愈多人跳出來參選2024，對川普就愈有利。

曾任前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)競選顧問的共和黨策士杜漢姆(Mike DuHaime)說：「我認為川普以外所有有意角逐2024年總統大選的共和黨人，都應該團結在某一人麾下；當整個共和黨只有一個人挑戰川普時，確實有很大的機會能把川普拉下馬，但問題是每個人都覺得自己是『那個人』，沒有人願意讓路，等到川普真的登高一呼，才發現為時已晚。」

目前黨內可能參選2024年總統大選的人選，包含前新州州長克利斯蒂與前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)等15人。

針對是否參選總統的問題，克利斯蒂表示最快年底才會正式宣布；克利斯蒂說：「我當然有在認真考慮參選的可能性，但最快也要年底的時候才會決定；不過我認為共和黨應該要從『川普狂熱』的氛圍中醒來了，我們需要朝全新的目標邁進，而這需要強力的領導人。」

川普周末到內華達州為共和黨籍候選人助選。(美聯社)

龐培歐則指出，不同的時機需要不同的領導人，2016年時美國與共和黨都需要川普這樣的人，但現在國家意識形態分裂嚴重，川普本人也深陷法律爭議，需要一個能夠負荷龐大工作量的人擔任總統；他說：「現在的任務是促成不同陣營的人相互理解，要做到這一點需要大量的工作，真正有毅力和品格的領導者才能做到這一點。」

川普則似乎也了解愈多人參選就對他愈有利，沒有被黨內眾多躍躍欲試的同志所影響，繼續他的行程，8日晚間在內華達州的助選行程結束後立刻動身前往阿拉斯加州；共和黨策士柯南特(Alex Conant)就說：「目前形勢看起來會有愈來愈多人宣布參選，但如果共和黨要擺脫川普的影響，就必須團結在某一個人領導之下，否則難成氣候。」