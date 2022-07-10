國會暴亂／川普前白宮律師證詞 「未牴觸」哈欽森說法
前總統川普任內的白宮律師西波隆(Pat Cipollone)8日接受眾院國會暴動事件調查委員會約談，其因前白宮助理卡西迪·哈欽森(Cassidy Hutchinson)6月底的證詞而受到矚目；不過這次約談並未要求西波隆駁斥或證實哈欽森的證詞，只知道談話內容與哈欽森的證詞「不牴觸」。
眾院調查委員會成員之一、眾議員佐伊·羅芙根(Zoe Lofgren)表示，西波隆的證詞「未與其他證人的說法牴觸」；不過她也說：「『不牴觸』跟『證實』是不一樣的事情」。
羅芙根表示，西波隆「坦誠而謹慎」，但對於許多細節，也未必願意鉅細靡遺地多談，或是已印象模糊；但儘管如此，西波隆的證實依然對委員會有所幫助，是「辛苦但值得的一天」。
眾院調查委員會將西波隆視為難得的證人，因為他過去是川普的堅定盟友及重要親信，曾經在川普首次面臨彈劾時為他辯護，但兩人對2020年的選舉結果意見相左。
哈欽森在6月底的公開作證上稱，西波隆尼是試圖阻止川普推動選舉舞弊陰謀論的重要幕僚之一，西波隆當時曾說，讓支持該陰謀論的司法部官員克拉克(Jeffrey Clark)致信州政府挑戰選舉結果是「謀殺式自殺」(Murder-suicide)。
哈欽森還說，去年1月6日國會暴動那天，川普一直想加入衝進國會的暴動行伍，但是西波隆極力阻止此事，還說川普若在場，可能被控「每一項可想而知的罪刑」。
這讓外界一度懷疑，西波隆接受傳票要求，在8日與委員會約談，將支持或反駁哈欽森的證詞；不過紐約時報(NYT)9日引述消息人士說法，指本次約談焦點在西波隆對暴動事件的看法，沒有直接觸及其他證人的證詞。
西波隆已明確拒絕出席有錄影的正式公開聽證會，身為前白宮幕僚及律師，他在必要時仍可能會以行政特權、或是客戶隱私等權限為由，拒絕與委員會分享消息。
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