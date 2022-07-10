國會暴亂／川普前白宮律師證詞 「未牴觸」哈欽森說法

前總統川普任內的白宮律師西波隆已接受國會暴亂眾院特別調查委員會的閉門聽證。(路透)

前總統川普 任內的白宮律師西波隆(Pat Cipollone)8日接受眾院 國會暴動事件調查委員會約談，其因前白宮助理卡西迪·哈欽森 (Cassidy Hutchinson)6月底的證詞而受到矚目；不過這次約談並未要求西波隆駁斥或證實哈欽森的證詞，只知道談話內容與哈欽森的證詞「不牴觸」。

眾院調查委員會成員之一、眾議員佐伊·羅芙根(Zoe Lofgren)表示，西波隆的證詞「未與其他證人的說法牴觸」；不過她也說：「『不牴觸』跟『證實』是不一樣的事情」。

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羅芙根表示，西波隆「坦誠而謹慎」，但對於許多細節，也未必願意鉅細靡遺地多談，或是已印象模糊；但儘管如此，西波隆的證實依然對委員會有所幫助，是「辛苦但值得的一天」。

眾院調查委員會將西波隆視為難得的證人，因為他過去是川普的堅定盟友及重要親信，曾經在川普首次面臨彈劾時為他辯護，但兩人對2020年的選舉結果意見相左。

哈欽森在6月底的公開作證上稱，西波隆尼是試圖阻止川普推動選舉舞弊陰謀論的重要幕僚之一，西波隆當時曾說，讓支持該陰謀論的司法部官員克拉克(Jeffrey Clark)致信州政府挑戰選舉結果是「謀殺式自殺」(Murder-suicide)。

哈欽森還說，去年1月6日國會暴動那天，川普一直想加入衝進國會的暴動行伍，但是西波隆極力阻止此事，還說川普若在場，可能被控「每一項可想而知的罪刑」。

這讓外界一度懷疑，西波隆接受傳票要求，在8日與委員會約談，將支持或反駁哈欽森的證詞；不過紐約時報(NYT)9日引述消息人士說法，指本次約談焦點在西波隆對暴動事件的看法，沒有直接觸及其他證人的證詞。

西波隆已明確拒絕出席有錄影的正式公開聽證會，身為前白宮幕僚及律師，他在必要時仍可能會以行政特權、或是客戶隱私等權限為由，拒絕與委員會分享消息。