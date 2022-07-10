試2024水溫？維吉尼亞州長楊京 現身內布拉斯加站台

共和黨籍的維州州長楊京，擁有在藍州的的勝選經驗，是否在2024年角逐白宮令人關注。(美聯社)

今年1月就任的維吉尼亞州共和黨 籍州長楊京(Glenn Youngkin)9日前往內布拉斯加州共和黨大會發表演講，引發外界對於楊京是否考慮投入2024年總統大選的猜測；不過楊京本人對此否認，稱到此行程只是「幫身為老朋友及共和黨州長協會主席的內州州長芮基茲(Pete Ricketts)一個忙」而已；同時，佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)近來由於募款順利，動向頗受關注。

政治觀察家指出，雖然楊京的動向尚不明確，不過選擇去與愛阿華州毗連的內州進行共和黨籍會演講，顯然是在釋放「試水溫」的訊號，使2024年總統大選可能在共和黨內形成前總統川普、現任佛州 州長德桑提斯與楊京三人之間的爭奪態勢。

共和黨策士史坦豪瑟(Brendan Steinhauser)說：「愛阿華州是全美最早開始黨內初選的州，因此楊京這時候去位在愛州旁邊的內州演講，雖然很難確定他的動機，但至少可以推測他有角逐2024年大選的初步想法。」

事實上，自從楊京於去年11月擊敗尋求連任的前民主黨籍州長諾譚(Ralph Northam)後聲勢鵲起，並在打擊民主黨執政時期施行的多項政策上大有斬獲，如承諾削減稅收、增加教育預算等，也矢言要廢除教育課綱中「批判性種族理論」的內容，使他成為親共和黨媒體的新寵兒。

華盛頓郵報專欄作家凱倫‧圖穆爾蒂(Karen Tumulty)說：「隨著楊京開始提升自己的形象，他絕對是值得密切關注是否參選總統的人選；共和黨自1988年以來只在一次總統選舉中獲得總統大選普選多數選票，雖然楊京不見得會是最終結束這種『藍強紅弱』政治態勢的人，但像楊京這樣有潛力的人正是共和黨需要尋找的人才。」

佛州州長德桑提斯 籌款已達標2/3

共和黨籍的佛州州長德桑提斯擁有全國知名度，是否在2024年角逐白宮，同樣令人關注。(美聯社)

除了楊京之外，最可能在川普不回鍋參選2024年大選的情況下投入2024年選戰的共和黨人非屬佛州州長德桑提斯莫屬；除了因為在新冠疫情期間堅持採取放任管制的立場而成為保守派民眾心中的英雄外，工商界對德桑提斯競選連任的捐款源源不絕，目標募得1億5000萬元資金的競選帳戶目前已籌到三分之二的資金，雖然尚未明確表態是否參選下任總統，德桑提斯在保守派選民及工商業界的高支持率，使其未來政治動向頗受關注。