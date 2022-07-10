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股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

馬斯克矽谷暢聊火星、人口出生率 就是不提推特

編譯潘勛／綜合9日電
世界首富馬斯克宣布終止收購社群媒體推特(Twitter)。(美聯社)
世界首富馬斯克宣布終止收購社群媒體推特(Twitter)。(美聯社)

電動車特斯拉等公司創辦人馬斯克9日參加矽谷創投峰會，面對各科技界大老發言致詞，暢談殖民火星、富裕國家人口出生率太低等話題，但閉口不提他斥資440億元收購社群媒體推特案告吹這件事。

消息人士向國家廣播公司商業台(CNBC)透露，馬斯克9日演講話題很廣，大多用在談論殖民火星；馬斯克除特斯拉以外，另創辦火箭公司SpaceX，長久以來推動在火星上設立人類殖民地。

媒體日前爆料馬斯克與他創辦的腦機介面公司「Neuralink」女性高階主管生下雙胞胎；本周稍早，馬斯克表示自己將盡一己所能，致力於因應他形容為「人口不足危機」問題；他另在社群媒體推特上廣泛探討富裕國家人口出生率下降一事。

世界首富馬斯克宣布終止收購社群媒體推特(Twitter)。(美聯社)
世界首富馬斯克宣布終止收購社群媒體推特(Twitter)。(美聯社)

馬斯克來到愛達荷州，參加媒體及科技巨擘雲集的「艾倫公司太陽谷峰會」(Allen & Co. Sun Valley Conference)，登台接受由人工智慧研究組織「OpenAI」執行長阿特曼(Sam Altman)主持的訪談，時間距離他宣布停止以440億元收購推特一事不到24小時。

艾倫公司太陽谷峰會不對外公開，馬斯克現身會議，據現場一名媒體高級主管形容「場面絕對一團紊亂」，他形容馬斯克是「規矩自己訂的傢伙」，所以他討厭上推特網站，在推特不能不認真看待馬斯克。

馬斯克在場時間大多用在談論在火星開發人類社會，還有他認為有必要提升地球人口出生率；兩件事馬斯克都滔滔不絕。

網站「Insider」近日爆料，馬斯克去年11月與自己旗下公司Neuralink女主管齊利斯(Shivon Zilis)生下一對雙胞胎，他隨後表示打算大舉增加自己所有各公司的育兒福利。

世界首富馬斯克宣布終止收購社群媒體推特(Twitter)。但推特董事會8日在記者...
世界首富馬斯克宣布終止收購社群媒體推特(Twitter)。但推特董事會8日在記者會上揚言訴諸法律，要求馬斯克兌現收購承諾。圖為推特執行長阿格拉瓦。(Getty Images)

馬斯克的律師團8日通知美國證券交易委員會，稱馬斯克打算就斥資440億購買推特網站一案打退堂鼓；社群媒體巨擘推特因此發聲明指出，有意對簿公堂，強迫馬斯克履約買下該公司。

消息人士指出，馬斯克宣布不買推特之後，還現身太陽谷峰會侃侃而談，肯定叫與會的推特執行長阿格拉瓦(Parag Agrawal)及財務長西格(Ned Segal)很不舒服。

馬斯克 推特 社群媒體

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