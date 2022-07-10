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股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

馬斯克不買推特了 川普歡呼：真相萬歲

編譯陳韻涵／綜合9日電
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

億萬富豪馬斯克(Elon Musk)突然中止收購社群平台「推特」(Twitter)，各方議論紛紛，前總統川普對此感到開心，發文稱讚「真相萬歲」；幾家歡樂幾家愁，另有不少人對馬斯克出爾反爾感到憤怒。

川普9日傍晚透過他自創的社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，稱讚馬斯克決定不買推特。

川普以全部大寫字母寫道，「推特收購案已死，『真相』萬歲」。

川普的「真實社群」帳號約有350萬名追隨者，他發文後至少吸引3萬7000名使用者點讚，此文在「真實社群」上被轉推分享超過9000次。

2021年國會暴亂事件發生之後，川普的推特帳號(realDonaldTrump)遭推特前執行長、共同創辦人多西(Jack Dorsey)下令永久停權，川普憤而自行創建社群平台；「真實社群」目前約有200萬名活躍使用者，相較之下推特則有3億人登記使用。

馬斯克8日以推特拒絕提交假帳號相關數據等資料，稱推特拒絕配合收購過程的「合約義務」，宣布中止收購推特，引起推特高層震怒，也招致看好這宗收購案的人士批評。

稅務準備軟體企業AiTax執行長卡斯特羅(John Anthony Castro)推文寫道，「火箭男孩拍地板認輸。」馬斯克坐擁太空探索技術公司SpaceX，拍地板則是拳擊、摔角等運動中常見的認輸動作。

卡斯特羅是共和黨2024年總統大選黨內提名參選人，他接著寫道：「股票跳水時，很難用特斯拉(Tesla)當作抵押品，推特已計畫提告並爭取10億元賠償。」

投資策士艾登(Lyn Alden)則推文寫道，「馬斯克宣布收購推特計畫之初賣掉數十億元特斯拉股票，藉此增加股票交易流動性，現在交易取消了，他是否會買回特斯拉的股票呢？」

媒體人列維特(David Leavitt)則推文寫道，「馬斯克操弄推特股價，必須逮捕」。 

推特 社群 馬斯克

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