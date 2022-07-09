我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回家了…遺孀一路相伴 安倍遺體7小時車程抵東京住家

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

美中參謀長通話 中方要求停止「美台軍事勾連」

記者林則宏／綜合報導
直接溝通 美軍參謀首長聯席會議主席密利（右）7日與中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成視訊通話，兩人談及台海議題。（取自中國國防部微信公眾號）
直接溝通 美軍參謀首長聯席會議主席密利（右）7日與中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成視訊通話，兩人談及台海議題。（取自中國國防部微信公眾號）

中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成7日與美軍參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)視訊通話。李作成告訴密利，中方在事關國家核心利益問題上，沒有任何妥協退讓餘地；要求美方恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，停止「美台軍事勾連」，避免衝擊中美關係和台海穩定。路透引述密利發言人稱，密利在通話中強調，中美有必要負責任地管控競爭。

路透報導，五角大廈表示，「密利將軍討論了負責任地管理競爭和保持開放溝通渠道的必要性」，密利的發言人在一份聲明中說，美方強調與解放軍就改善危機溝通，以及降低戰略風險進行實質性對話的重要性。聲明中說，電話會議還包括對一些地區和全球安全問題的有成效討論。

據中國國防部新聞稿，李作成7日應約與密利視訊通話，李作成向密利提及，美國總統拜登多次作出「四不一無意」的積極表態，中方對此高度重視。「四不一無意」指美國不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突對抗。

李作成稱，當前形勢下，兩軍要秉持相互尊重、客觀理性態度，進一步加強對話、管控風險、推進合作，而不是蓄意製造對抗、挑起事端、相互排斥。

他說，「中方在事關國家核心利益問題上，沒有任何妥協退讓的餘地，如果有人肆意挑釁，就必然遭到中國人民堅定的反制回擊」，「中國軍隊將堅決捍衛國家主權和領土完整」。

這是美中軍方高層一個月內第二次溝通。6月10日，中國防長魏鳳和與美國防長奧斯丁在香格里拉對話期間舉行會談，曾就台海局勢交鋒，奧斯丁也提及美中有必要負責任地管控競爭和維持溝通。

去年9月，華盛頓郵報新書揭露，在前美國總統川普執政的最後幾個月，密利擔心川普行徑可能引爆美中戰爭，曾兩度打機密電話給李作成，保證美國不會發動攻擊，以避免美中雙方發生武裝衝突。密利本人也承認，並稱「完全符合工作職責」。

密利 奧斯丁 川普

上一則

安倍晉三身亡／槍手搭公車到現場行凶 住處搜出多個自製武器

下一則

保障墮胎、避孕權利 拜登簽行政令 強烈回應最高院裁決

延伸閱讀

香格里拉對話三天行程緊湊 中防長魏鳳和晤10國防長

香格里拉對話三天行程緊湊 中防長魏鳳和晤10國防長
涉台劃底線？ 魏鳳和3天2度放狠話 強調「不惜一戰」

涉台劃底線？ 魏鳳和3天2度放狠話 強調「不惜一戰」
魏鳳和：我是國防部長 清楚中印衝突責任不在中方

魏鳳和：我是國防部長 清楚中印衝突責任不在中方
談中核武發展 魏鳳和：2019年閱兵展示新武器已列裝

談中核武發展 魏鳳和：2019年閱兵展示新武器已列裝

熱門新聞

明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯(戴帽者)1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭(右一)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。(取自臉書)

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

2022-07-02 20:35
「股神」巴菲特傾向過著簡樸的生活，不鋪張浪費，也致力明智地花錢。 路透

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

2022-07-06 08:15
芝加哥國慶遊行傳槍響，釀6死24傷慘案。路透

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

2022-07-04 17:24
21歲的克里莫在4日的槍擊案中喬裝女性掩飾身分。（湖郡重大犯罪特別小組）

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

2022-07-05 16:51
警方稱被捕的22歲槍手克里莫，也住在海嵐公園附近。(取自推特)

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

2022-07-04 22:36
俄亥俄州25歲非裔男子沃克遭警方射殺，引起憤怒民眾示威抗議。Getty Images

俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍

2022-07-04 11:14

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗