美中參謀長通話 中方要求停止「美台軍事勾連」

直接溝通 美軍參謀首長聯席會議主席密利（右）7日與中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成視訊通話，兩人談及台海議題。（取自中國國防部微信公眾號）

中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成7日與美軍參謀首長聯席會議主席密利 (Mark Milley)視訊通話。李作成告訴密利，中方在事關國家核心利益問題上，沒有任何妥協退讓餘地；要求美方恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，停止「美台軍事勾連」，避免衝擊中美關係和台海穩定。路透引述密利發言人稱，密利在通話中強調，中美有必要負責任地管控競爭。

路透報導，五角大廈表示，「密利將軍討論了負責任地管理競爭和保持開放溝通渠道的必要性」，密利的發言人在一份聲明中說，美方強調與解放軍就改善危機溝通，以及降低戰略風險進行實質性對話的重要性。聲明中說，電話會議還包括對一些地區和全球安全問題的有成效討論。

據中國國防部新聞稿，李作成7日應約與密利視訊通話，李作成向密利提及，美國總統拜登多次作出「四不一無意」的積極表態，中方對此高度重視。「四不一無意」指美國不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突對抗。

李作成稱，當前形勢下，兩軍要秉持相互尊重、客觀理性態度，進一步加強對話、管控風險、推進合作，而不是蓄意製造對抗、挑起事端、相互排斥。

他說，「中方在事關國家核心利益問題上，沒有任何妥協退讓的餘地，如果有人肆意挑釁，就必然遭到中國人民堅定的反制回擊」，「中國軍隊將堅決捍衛國家主權和領土完整」。

這是美中軍方高層一個月內第二次溝通。6月10日，中國防長魏鳳和與美國防長奧斯丁 在香格里拉對話期間舉行會談，曾就台海局勢交鋒，奧斯丁也提及美中有必要負責任地管控競爭和維持溝通。

去年9月，華盛頓郵報新書揭露，在前美國總統川普 執政的最後幾個月，密利擔心川普行徑可能引爆美中戰爭，曾兩度打機密電話給李作成，保證美國不會發動攻擊，以避免美中雙方發生武裝衝突。密利本人也承認，並稱「完全符合工作職責」。