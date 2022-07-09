布林肯G20場邊會王毅 為「拜習熱線」鋪路

國務卿布林肯(圖)預訂在G20外長會議時，會見中國外長王毅。(美聯社)

在拜登 總統8日與顧問討論是否可能降低對中國輸美商品所加徵的關稅 之際，國務卿布林肯預定9日與中國外交部長王毅 會面，預料將為安排拜登和中國國家主席習近平視訊通話鋪路，但可能不會宣布關稅訊息，也可能不會為美中關係帶來突破。

彭博資訊報導，拜登8日和顧問在白宮開會，也是他針對中國貨物關稅問題的最新一場會議，但還不清楚他是否有意敲定接下來的路徑，因為他還沒有作出決定。

與此同時，20國集團(G20)外長會議8日起在印尼峇里島登場，布林肯和王毅9日將在場邊，交換彼此對多個議題的看法，例如中國的人權紀錄、俄烏戰爭、以及美國在印太地區的動作等議題。

雖然緊張的美中關係將成為布林肯與王毅會談的焦點，但在印尼舉行的G20集團會議幾乎肯定將聚焦俄烏衝突及其對全球糧食和能源安全的影響。中國和許多其他參與者，包括印度、南非、巴西和其他幾個發展中大國，都拒絕加入譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵；這與美國和歐盟的立場分歧。

儘管美中兩國在貿易、人權、台灣和南海爭端等眾多問題上，存在嚴重分歧。但中國副總理劉鶴與美國財政部長葉倫上周就中國進口商品徵收關稅一事舉行電話會議，事後雙方均未表示此事已取得進展。

國務院資深官員已向路透表示，布林肯與王毅的這場會議，預料不會宣布與關稅有關的消息。

拜登政府已擴大印太布局，藉由結盟其他國家和加碼投資，抗衡中國的影響力。華府形容，北京利用強大的經濟實力，施壓其他國家接受其政策立場，已成為迅速崛起的威脅。