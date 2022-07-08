南卡州要全面禁止墮胎 公聽會場外示威

羅訴韋德案推翻後，禁止懷孕6周婦女墮胎的法令即在南卡州生效，挺墮胎權民眾在州議會外示威。(美聯社)

最高法院上月推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)以來，數個共和黨 州已實施嚴格墮胎 禁令；南卡羅來納州 議員7日召開公聽會，擬禁止該州幾乎所有的墮胎權。

南卡眾議會委員會聽取數十位發言人的證詞，討論南卡州是否應該進一步限縮墮胎權。

羅訴韋德案推翻後，禁止懷孕六周婦女墮胎的法令即在南卡州生效，共和黨州參議員並提出法案，若通過將禁止所有墮胎，挽救孕婦生命的墮胎除外，若違法接受墮胎將定為重罪，最高可判處25年徒刑。

目前全美約20個共和黨州已經實施幾乎全面禁止墮胎的禁令；另一方面，民主黨州則急於保護墮胎權利；少數共和黨州，如南卡與印第安納州近期召開特殊立法會議，可能因而加快更嚴苛的法令通過。

反墮胎基督教組織「希望時刻」(A Moment of Hope)創辦人鮑加特納(Mark Baumgartner)在日前的公聽會上聲明：「我的要求是議會提出立法，並在我們州通過完全禁止墮胎的法律，沒有例外」他補充異位妊娠和死胎的案例除外。

與此同時，在南卡州議會大廈外，支持墮胎權的群眾參與「計畫生育聯盟」(Planned Parenthood)號召的示威活動，舉著閃亮的粉色標語「禁令遠離我們的身體」(Bans Off our Bodies)抗議。

北卡羅來納州民主黨籍州長庫伯(Roy Cooper)6日簽署一項行政命令，保護北卡州的墮胎權，預計來自其他州尋求墮胎的人數將增加。

庫伯的行政命令防止北卡議會仿效其他州實施墮胎令，與紐約、康涅狄格、羅德島、緬因州等通過的法令相似，旨在維護婦女墮胎權益。