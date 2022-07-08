彈劾保守派大法官湯瑪斯 網路連署破百萬

網路連署要求國會彈劾最高法院保守派大法官湯瑪斯，5月推出至今，已有113萬多名網友連署。(美聯社)

要求國會彈劾 最高法院保守派大法官 湯瑪斯(Clarence Thomas)的網路連署，今年5月在MoveOn.org網站推出，截至7日已有113萬多名網友連署。發動連署的事由指出，湯瑪斯推翻保障婦女墮胎權的重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，還表態接下來要以相同手段對付同性婚姻以及避孕。

名稱為「彈劾大法官湯瑪斯」(Impeach Justice Clarence Thomas)的網路連署是由公共權益倡議團體發起，活動目標為120萬人參加，要求回應對象為湯瑪斯及參眾兩院。

連署事由指出，針對前總統川普 企圖推翻2020年大選結果以及是否在2021年1月6日國會暴動扮演角色，湯瑪斯今年稍早在最高法院裁決中，對於要求川普公布資料，投下唯一的反對票；湯瑪斯妻子維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia "Ginni" Thomas)積極介入川普白宮推翻大選結果的運作以及國會暴亂群眾運動，湯瑪斯卻沒有迴避調查，更加令人憂心。

網路連署要求國會彈劾最高法院保守派大法官湯瑪斯，5月推出至今，已有113萬多名網友連署。(截自MoveOn官網)

事由中寫道，湯瑪斯行為已經證明，無法繼續擔任公平公正的大法官，「不顧最高法院的體制健全，反而比較在意幫妻子掩飾政變企圖」，如果湯瑪斯不願辭職，國會就應該立即調查，並且啟動彈劾。

另一方面，「羅訴韋德案」遭到推翻後，喬治華盛頓大學(George Washington University)學生呼籲校方撤銷湯瑪斯兼職教授(adjunct professor)資格，但6月底遭到校方拒絕。

喬治華盛頓大學發表聲明表示，對於湯瑪斯法學院兼職教授的資格，學校並不打算撤銷，因為湯瑪斯並沒有違反校方有關學術自由的規定。聲明中寫道，學校確保所有成員有權為個人意見發聲，參與重要事務討論，「這是我們學術任務的基礎精神」。