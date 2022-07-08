新法生效 密西西比唯一墮胎診所關門 拚翻案

密西西比州禁止墮胎新法7日生效，州內最後一家墮胎診所已尋求法律途徑盼陗擋新法以便重新營業；支持和反對墮胎權的民眾在診所外面示威。(美聯社)

密西西比州唯一的墮胎 疹所，7日透過代表律師向州最高法院提交法律文件，要求阻止該州的禁止墮胎新法，並讓診所下周重開。

密州禁止墮胎新法於7日正式生效，這家名為「傑克遜婦女組織」(Jackson Women's Health Organization)的診所之前已提出訴訟阻止禁墮胎法，5日遭地方法院駁回，於是上訴至州最高法院。訴狀所提出的法律論點並無改變，就是新法例剝奪了密西西比居民根據州憲法所享有的隱私權和身體自主權。

1998 年，該州最高法院裁定州憲法擁有包括墮胎在內的隱私權。

儘管診所6日完成最後一宗手術 後已經關閉，但職員仍然為一些有需要者做後續預約，門外則繼續有反對墮胎人示威抗議。

密西西比州禁止墮胎新法7日生效，州內最後一家墮胎診所已尋求法律途徑盼陗擋新法以便重新營業；支持和反對墮胎權的民眾在診所外面示威。(Getty Images)

目前密州最高法院主要由保守派法官組成，對於有關上訴，裁決日期未定；由於聯邦最高法院推翻憲法的墮胎保護權，這宗訴訟尤其受到關注，或會影響其他州的類似訴訟。

診所東主德爾齊斯(Diane Derzis)表示，如果州最高法院阻止禁墮胎新法，診所會在下周重新開門營業；她說，「我不抱希望，但總是有可能。」

經常在診所外抗議的醫生博伊德(Coleman Boyd)說，這裡不再成為謀殺無辜兒童之所，無辜的流血事件已經結束；至於負責墮胎手術的醫生謝若‧哈姆林(Cheryl Hamlin)回到診所時，遭門外的示威者大聲辱罵，結果引爆雙方對罵。

除了密西西比州，北達科他州 唯一的墮胎診所「紅河婦女診所」(Red River Women's Clinic)也於7日對州政府提出訴訟，阻止禁墮胎法，指違反了保護墮胎權的州憲法。

診所負責人泰咪‧克羅梅納克(Tammi Kromenaker)表示，如有必要，診所或會搬到明尼蘇達州，但會探索所有合法選擇，得以繼續在北達科他營運。

她批評州議員一直想把診所趕出北達科他州，但強調診所會照常打開大門，為有需要的婦女提供服務。