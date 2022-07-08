矽谷「惡血」詐欺 荷姆斯前男友12項重罪成立

矽谷「一滴血可驗百病」騙局女主角荷姆斯的前男友和合夥人波瓦尼，7日遭定罪，12重罪全部成立；兩人皆面臨最高20年刑期。(路透)

曾經震撼矽谷的醜聞，誆騙投資 人約10億元的驗血公司Theranos營運長、伊麗莎白·荷姆斯 (Elizabeth Holmes)前男友波瓦尼(Ramesh "Sunny" Balwani)7日遭到加州北區聯邦地院陪審團定罪，向投資人、病患詐欺等12項重罪全部成立。

曾有「女版(蘋果創辦人)喬布斯」之稱的荷姆斯曾宣稱，她成功開發出一種機器，只要從手指頭扎出幾滴血，就能夠檢測 出包括癌症在內的上百種疾病；由於此技術有徹底翻轉醫療產業的潛力，以及荷姆斯的個人魅力，讓投資人一時趨之若鶩，吸引外界近10億元的投資。

矽谷「一滴血可驗百病」騙局女主角荷姆斯的前男友和合夥人波瓦尼，7日遭定罪，12重罪全部成立；兩人皆面臨最高20年刑期。(路透)

但是一切皆屬騙局，荷姆斯發明的機器從未如她所宣稱的神奇，檢測結果甚至是錯誤百出，只能向病患「抽取一整瓶血」，求助於其他的醫療設備才能交出檢測結果；荷姆斯與波瓦尼也因此雙雙被聯邦檢察官告上法庭。

兩人在法庭上相互指控，早前遭到定罪的荷姆斯曾在法庭上以淚洗面，指責波瓦尼性虐待及心理控制等種種行徑，操縱她做出錯誤決斷；而波瓦尼的律師則在法庭上堅決否認此事，並指波瓦尼遭到荷姆斯在矽谷的明星光環所誤導，故責任全在荷姆斯。

這番辯解並未取得陪審團認可，主因是波瓦尼作為營運長，非常清楚荷姆斯的機器檢測結果並不準確，還曾經主導編制過於誇大的未來營收預測報告，以吸引更多投資人。

波瓦尼7日並未現身法庭，這可能是因為他遠遠沒有荷姆斯的魅力；一名曾參與定罪荷姆斯的陪審員曾向媒體表示，就算知道她的罪行，但依然沒辦法不喜歡她。

荷姆斯與波瓦尼的刑期將分別在9月26日及11月15日宣判，兩人都面臨至多20年的徒刑。

加州北區聯邦檢察長辛茨(Stephanie Hinds)表示，希望荷姆斯與波瓦尼能夠成為鮮活的教訓，也就是企業、尤其是初創公司「先假裝說有，直到做出它為止」的惡習，不要為了追名逐利，而誇大宣傳自家的技術力。