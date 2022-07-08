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馬斯克「當9寶爸」默認生雙胞胎：解決人口不足危機

記者胡玉立／綜合報導
馬斯克(圖)被爆料與下屬齊利斯去年11月生了一對雙胞胎。(路透)
馬斯克(圖)被爆料與下屬齊利斯去年11月生了一對雙胞胎。(路透)

被媒體爆料去年11月與下屬生下一對雙胞胎的全球首富馬斯克(Elon Musk)，7日在推特(Twitter)連串發文，重申他對生育率的一貫立場，形同承認媒體報導地寫道：「我盡我所能地幫助解決人口不足的危機；出生率下降，是迄今文明面臨的最大危險。」

這位特斯拉(Tesla)和SpaceX創辦人兼執行長還寫道：「我希望你們都有大家庭，也祝賀那些已經擁有的人！」

不僅如此，馬斯克更刻意將他在5月24日發出的推文「美國生育率50年來一直低於可持續的最低水平」置頂，讓全球上億粉絲可以在他的推特帳號上，一眼即可看到。馬斯克一向主張多生育增加人口，這也是他放眼移民其他行星願景的一部分。若把這對已八個月大的雙胞胎算進來，馬斯克總計有九名子女。

馬斯克被爆料與下屬齊利斯(圖)去年11月生了一對雙胞胎。(取材自推特)
馬斯克被爆料與下屬齊利斯(圖)去年11月生了一對雙胞胎。(取材自推特)

商業內幕(Insider) 6日引用法院文件爆料指稱，去年11月馬斯克與他創辦的另一家公司Neuralink高級主管齊利斯(Shivon Zilis)生下雙胞胎。報導指稱，馬斯克與齊利斯(Shivon Zilis) 4月向法院請求更改孩童姓名，以反映兩人姓氏；孩童的姓改為Musk，中間名則為Zilis。此申請案在5月初獲得批准。

根據齊利斯在領英的(LinkedIn)個人資料，她2017年5月開始在Neuralink工作，目前擔任Neuralink營運與專案總監，Neuralink主要是想開發出人腦可植入電腦晶片。齊利斯2017年5月至2019年同時擔任特斯拉人工智慧計畫(自動駕駛與晶片設計組)主管。

現年36歲的齊利斯與馬斯克的職場關係至少可溯自2016年4月，當時她擔任OpenAI顧問；馬斯克是OpenAI聯合創始人之一。非營利性研究實驗室OpenAI的使命是「確保通用人工智慧造福全人類」。齊利斯2020年成為OpenAI董事會成員。

在為馬斯克掌舵的公司工作前，齊利斯曾在彭博風險投資基金和IBM工作，2015年名列富比世30位30歲以下(30 Under 30)創投者榜單。過去她至少曾在兩個其他人工智慧相關組織董事會任職。

馬斯克和第一任妻子賈斯汀·馬斯克(Justine Musk)2004年生下雙胞胎，2006年生下三胞胎。馬斯克與加拿大歌手格萊姆斯(Grimes，本名Claire Boucher) 生下兩名孩子，兩人的第二個孩子去年12月透過代孕出生。

馬斯克 人工智慧 特斯拉

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