調查突破 拒配合川普推翻大選 前白宮律師接受約談

前總統川普任內的白宮律師西波隆，答應接受調查委員會約談，但不作證。被視為一大突破。(美聯社)

知情人士透露，前總統川普 任內的白宮 律師西波隆(Pat Cipollone)已與國會暴亂眾院特別調查委員會達成協議，8日將接受約談；南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)的律師6日表示，葛理漢將挑戰喬治亞州大陪審團的傳票，內容攸關川普干預喬州大選結果的潛在犯罪情事。

去年1月6日國會暴動當天，西波隆在白宮西廂目睹川普的一舉一動，他也曾因拒絕配合川普推翻2020年大選結果，揚言掛冠求去。

紐約時報6日分析，西波隆願意接受約談，對調查委員會來說堪稱一大突破。

川普企圖推翻大選結果的各種幕後運作，西波隆都是親自在場的重要證人，包括參與討論查扣投票機、何發函給各州選務官員稱出現投票舞弊等。挺川暴徒攻占國會大廈當天，西波隆在白宮目睹川普的各種反應。

西波隆友人曾說，川普聲稱擁有行政特權保密權限，加上律師-委託人保密規定，可能讓西波隆不便配合調查。但經過協商，西波隆與副手菲爾賓(Patrick Philbin)都同意接受約談。

知情人士透露，西波隆8日將在閉門會議，接受眾院調查委員會錄影和逐字書面紀錄的約談，但不會公開作證。

前白宮助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)公開作證後，查委員會便加強施壓西波隆配合調查。哈欽森作證時說，西波隆曾透露，非常擔心川普與當時白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)的行為。

川普首次遭彈劾時，西波隆擔任川普辯護團隊主將。西波隆當時把彈劾案由定調為加州聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)對川普的不實指控，而謝安達是調查委員之一。

在喬州，富爾頓郡(Fulton County)法官興訟並由大陪審團發出傳票，調查川普陣營2020年執行「多州協同計畫」影響選舉結果，傳喚葛理漢等多名川普盟友及謀士。

葛理漢的律師團表示，葛理漢「既非調查主角也不是調查目標，只是證人」，若堅持傳喚他將侵害權力的憲政平衡，影響他在國會的工作能力，「這全關政治，富爾頓郡涉及釣魚蒐證並與調查委員會共謀」。