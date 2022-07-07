白宮員工薪資報告 科學顧問柯林斯 年領30萬元最高

根據白宮報告，白宮任職最高年薪的是總統代理科學顧問柯林斯，收入年薪30萬元。(美聯社)

拜登 政府5日將474名白宮 人員薪資表送交國會，其中24人拿到白宮官員最高薪俸年薪18萬，某些白宮官員則不支薪，年薪紀錄為零。

福斯商業新聞網(Fox Business)6日報導，拜登政府送交國會的白宮官員薪資報告顯示，白宮人員年薪介於0到18萬元之間，其中絕大多數人員年薪都超過10萬；根據法律規定，白宮必須每年送交所有白宮人員薪資紀錄給國會。

共有24人拿到白宮官員最高薪俸年薪18萬，包含白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)、拜登國內政策首席顧問萊斯(Susan Rice)、白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)與其他幾位白宮法律顧問、政策顧問，也都是18萬年薪；與2021年的白宮人員薪水申報紀錄相比，今年領到18萬年薪的白宮官員，比一年前增加2人。

原則上白宮官員的最高年俸就是18萬元，不過由於現正在白宮任職的總統代理科學顧問柯林斯(Francis Collins)屬於借調人員，編制上不屬於白宮，因此可同時支領白宮及原單位核發的薪水，使他的年收入為30萬元。

拜登政府送交國會的紀錄中，共有16名白宮官員薪水為零，其中包括移民政策資深顧問卡塞姆(Ramzi Kassem)、經濟政策特別顧問李維特(Justin Levitt)。

白宮薪資排行榜中，共有12人領取薪水最低的4萬8000元年薪，包括出訪行程協調員、總統文案撰稿人以及研究助理等。

拜登不屬於白宮人員，總統年薪為40萬元，外加每年5萬元特支費(expense allowance)與10萬元旅行開銷；總統的薪資由國會訂定，歷史上只做過五次調整；格蘭特總統以前的總統年薪均為2萬5000元，大羅斯福總統任內加到5萬元，塔虎脫總統執政期間第三度將總統薪津調升至7萬5000元，接著又在杜魯門總統任內加薪至10萬元，尼克森總統任內調薪至20萬元，小布希 總統則是第一位拿到40萬年俸的總統。