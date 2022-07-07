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營救遭俄拘捕WNBA球星 拜登「無作為」挨轟

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合報導
因涉攜毒罪被俄羅斯拘捕的球星格林納，上月在莫斯科的法院出庭。(Getty Iages)
因涉攜毒罪被俄羅斯拘捕的球星格林納，上月在莫斯科的法院出庭。(Getty Iages)

白宮宣布，拜登總統6日與遭俄羅斯拘捕的美國女子職籃(WNBA)球星格林納(Brittney Griner)之妻雪瑞兒(Cherelle Griner)通話，承諾會盡快讓格林納重獲自由；隨著主張營救格林納的輿論聲浪愈來愈高，拜登政府卻遲遲無法將她救出，整起事件儼然已演變為讓拜登頭疼的政治問題。

鳳凰城水星隊(Phoenix Mercury)中鋒格林納今年2月入境莫斯科機場時，行李被查出攜帶大麻油(hashish oil)而遭逮捕，若被定罪最高將面臨10年有期徒刑。

格林納日前致函拜登，信中寫道：「我很害怕恐將永遠留在這裡。」她懇請拜登「不要忘記我和其他遭拘捕的美國人。」

對於拜登政府一直建議保持低調，格林納的同婚妻子雪瑞兒則顯得已經失去耐心，她5日接受「哥倫比亞廣播公司晨間新聞」(CBS Mornings)訪問時說，到目前為止都不曾聽到拜登親自打電話關切，覺得非常難過；她多次在受訪時表示，她認為拜登政府並未積極將格林納帶回家。

對此白宮發出聲明：「總統致電雪瑞兒，向她保證會努力確保格林納能盡快獲釋，以及釋放密西根州企業安全主管惠蘭(Paul Whelan)，和在俄國和全球遭不當拘捕和挾持的其他美國公民。」

副總統賀錦麗(Kamala Harris)也與雪瑞兒通話。

民權運動領袖、非洲裔牧師夏普頓(Al Sharpton)正與拜登政府交涉，希望爭取能以神職人員身分，前往莫斯科探視羈押中的格林納；他了解溝換囚通過程中的敏感性，但認為拜登政府可做更多。

夏普頓說，除了與雪瑞兒通過電話，上周也在電台節目中訪問過雪瑞兒。他說，雪瑞兒從格林納信件內容推測，格林納精神非常緊張，加上獄中很少人會說英語，格林納就連溝通基本需求都有困難。

格林納支持者盼能以換囚方式帶她回家，俄媒猜測換囚對象可能是俄國軍火商布特(Viktor Bout)，但此安排不符合白宮的道德和政治考量。

另外，格林納為非裔女同性戀者，如果白宮營救失敗，後果恐怕不堪設想。最後，如果救人失敗，等於拜登除了高油價、通膨高漲、墮胎權判例被推翻之外，失分事件再添一樁，政治行情恐將進一步探底。

拜登 白宮 夏普

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