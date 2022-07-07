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國慶槍擊╱兇嫌父護子心切？曾掩護持刀、助買槍

編譯陳韻涵／綜合6日電
涉案凶嫌克里莫，在做案化妝成女性逃逸，被捕時的化妝刑事照。(美聯社)
涉案凶嫌克里莫，在做案化妝成女性逃逸，被捕時的化妝刑事照。(美聯社)

伊利諾州國慶遊行槍擊案兇手克里莫有暴力傾向，過去兩年半曾兩度因揚言殺全家，導致警察上門查詢，但他的父親不僅護子心切，並資助兒子申請槍證和購槍。

伊州州警表示，21歲的克里莫4日在芝加哥海嵐公園市大開殺戒，造成八人死亡；伊州湖郡檢察官萊因哈特(Eric Rinehart)5日提控七項一級謀殺罪，並提交克里莫2019年12月、19歲時申請伊州槍證的證物。

檢方在7日庭訊時指出，凶嫌克里莫作案是使用近似AR-15的攻擊步槍，共發射83枚...
檢方在7日庭訊時指出，凶嫌克里莫作案是使用近似AR-15的攻擊步槍，共發射83枚子彈。(取自推特)

伊州禁止18歲以下青少年擁槍，申請槍證需滿21歲，若未滿21歲者申請槍證需家長或監護人書面同意。

州警表示，「被告當年未滿21歲，他的父親為他申請槍證背書，槍證2020年1月審查時，無顯見危險否決該申請。」

克里莫58歲的父親鮑伯(Bob Crimo)知道，警察2019年兩度找上門，因為兒子揚言殺全家後自盡。

湖郡重大犯罪小組發言人科維利5日表示，2019年4月，有人得知克里莫意圖自殺後一周報警，警察隔周上門調查並與克里莫及其雙親面談，交由精神疾病專家處理這件事，並無後續法律行動。

2019年9月，克里莫的親屬通報克里莫有許多刀械並「打算殺掉每個人」，警方再次上門沒收16把刀、匕首和劍；科維利說，當時沒有逮捕的充分理由，也沒有任何受害者抱怨。

科維利表示，海嵐公園市警局當時通報州警，克里莫那時未擁槍，「要在伊州合法購槍須有槍證，相關流程由州警處理，我不便置喙」。

伊州州警賈西亞(Delilah Garcia)表示，州警2019年9月收到市警局指稱克里莫威脅家人安危的報告，他當時並無槍證，也沒有相關申請。

州警表示，2020年6月到隔年9月期間，克里莫通過四項購槍背景審查，包括槍械交易查詢程序(FTIP)中的聯邦全國即時犯罪背景調查系統(NICS)，克里莫當年唯一的前科是2016年違法持有香菸，也沒有精神障礙報告。

州警說，2019年9月的既存危險報告顯示，「警察上門盤查問話，結果獲得『沒這回事』的答案」，且「鮑伯聲稱刀子是他的，放在衣櫃保險箱中，警方當天下午據此資訊把刀還給鮑伯」。 

警方本月5日持搜索令登門，在鮑伯家中查獲克里莫購買的步槍、手槍共五把。

伊州 警察 遊行

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