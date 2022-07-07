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威州最高院關鍵裁定 女殺性虐惡狼 有望無罪

記者胡玉立／綜合報導
現年22歲克麗斯朵‧凱瑟(右)，有機會獲釋。圖為凱瑟2020年出庭。(美聯社)
現年22歲克麗斯朵‧凱瑟(右)，有機會獲釋。圖為凱瑟2020年出庭。(美聯社)

威斯康辛州最高法院6日以4:3做出空前裁定，確認下級法院決定；此裁決可能可以讓一名在青少年時期殺害對她性虐待者的非裔女性，有機會無罪獲釋。

現年22歲的克麗斯朵‧凱瑟(Chrystul Kizer)2018年17歲時首次被捕，她被控槍殺34歲白人男子佛勒(Randall Volar III)及縱火燒掉房子；檢方以包括一級蓄意謀殺罪在內的五項重罪起訴凱瑟，最高可能判無期徒刑。多年來凱瑟不斷積極抗辯，希望向法官和陪審團展示證據，表明自己的犯行是「淪為人口販運受害者」的「直接結果」。

所殺白人曾拍性虐童影片

白人男子佛勒涉嫌人口買賣及性虐待被槍殺。(美聯社)
白人男子佛勒涉嫌人口買賣及性虐待被槍殺。(美聯社)

基諾沙市警方2018年紀錄顯示，凱瑟殺害佛勒被捕時，佛勒因性虐待另一名非裔兒童而受到調查。警方曾在一次突襲中在他家裡發現了「數百個」兒童性虐待影片，其中包括他自己拍攝的虐待非裔女孩影片；紀錄顯示，其中一個女孩就是凱瑟。

凱瑟2019年曾告訴華盛頓郵報，佛勒付給她現金、晚餐和禮物；根據威斯康辛州和聯邦法律，佛勒以有價值東西換取性，符合兒童性交易罪的定義；無論在何種情況下，未成年人都不能合法同意參與商業性行為。

凱瑟引用的是威斯康辛州一個以前從未使用過的法律，該法條的目的是在為常遭脅迫或被迫犯罪的人口走私販運受害者，提供法律保護；該法律規定，此類受害者對人口走私販運「直接導致的任何罪行」有積極抗辯權。

人口販運受害者 完全辯護

多年來，檢辯雙方對於「直接結果」的真正含義看法分歧。雙方另一大爭議點為：該法可否為凱瑟的控罪提供「完全辯護」。若法律能提供「完全辯護」，凱瑟可獲無罪釋放或控罪由一級謀殺減至二級；後者仍有可能面臨最高60年有期徒刑。

威斯康辛州最高法院6日的裁決對凱瑟來說是重大勝利，法官芮貝卡‧達萊特(Rebecca Frank Dallet)寫道：「我們認為(該法律)是對此一級蓄意殺人罪指控的完全辯護。」

凱瑟的公設辯護人馬里恩 (Colleen Marion) 6日聲明指出，「今天的決定將使凱瑟有機會進行辯護。雖然此事的法律程序還很冗長，但我們與凱瑟及其家人相信，今天的決定，肯定威斯康辛州法律為面臨刑事指控的性交易受害者，提供了合法權利。」

Change.org支持凱瑟的請願專頁，有逾150萬人連署要求撤銷對她的所有指控；包括眾多名人和性交易倖存者都認為，凱瑟需要的是治療，而不是坐牢。

威斯康辛州 非裔 基諾沙

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