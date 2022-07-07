囚18年… 加州女16歲槍殺性虐者 44歲終獲赦

加州州長紐森國慶周末赦免現年44歲的性虐待倖存者莎拉‧克魯贊。(美聯社)

加州 州長紐森 (Gavin Newsom)在美國獨立紀念日周末赦免現年44歲的性虐待倖存者莎拉‧克魯贊(Sara Kruzan)；克魯贊16歲時因開槍打死對她性虐待並賣去性交易的男子霍華德，在她17歲時被法院判處無期徒刑，她一共在獄中服刑18年。

經歷3任州長 才完全免去罪名

這個案子經歷了三任跨黨派的州長，至此終於完全免去克魯贊的罪名。

克魯贊自11歲起就遭到霍華德(George Howard)性虐待，甚至把她去性交易。克魯贊在1994年開槍打死霍華德，案發時年僅16歲，但被依成年人受審，審判期間法官也不准提供受虐行為證據，法院在她17歲時判她無期徒刑。面對社會強烈抗議被虐待的倖存者所受待遇，2011年共和黨州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)為克魯贊減刑；2013年民主黨 州長布朗(Jerry Brown)允許她出獄，那時她已在獄中服刑了18年。

在民主黨州長紐森赦免其罪後，再次引發外界對法院對性虐倖存者判刑的強烈批評；刑事司法改革倡議者表示，克魯贊案判刑法官對她幾無同情心。

紐森赦免 克魯贊驚訝、如釋重負

紐森1日赦免克魯贊罪行表示，她「提供證據證明她正過著正直生活，也顯示她適合恢復公民權利和責任。」紐森寫道：「克魯贊犯案後，改變整個生活，全身心投入社區服務。對克魯贊的寬大處理，並未減少或原諒其行為或其造成的傷害，但它確實證明她為改變自己所做的努力。」

克魯贊的文學經紀人發出聲明描述她既驚訝又如釋重負的感受，「我永不會忘那晚發生的事，並完全承認發生了什麼，但我非常感激能從恥辱負擔中解脫。」克魯贊說，她「感到無以倫比的情緒湧入，主要是敬畏和歡欣，但當想到導致這一刻的一切，也感到震驚和悲傷。」

克魯贊說，獲釋以來，她一直致力提高人們對性交易的認識並糾正錯誤信息；克魯贊5月甫出版回憶錄「我為再次夢想而哭泣：販賣、謀殺和拯救」(I Cried to Dream Again: Trafficking, Murder, and Deliverance)。她還寫過她企圖自殺、她的刑事案和她為自由而戰的文章。

克魯贊表示，她得到非營利兒童人權組織Stoneleigh Fellowship獎學金資助；獎學金目的是改變影響青少年的各種制度。