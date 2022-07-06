通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所

通膨今年一漲再漲，生活住房成本節節升高，有屋族都開始付不出房貸，統計指出無家可歸的遊民人數增加中。圖為在紐約市今年3月睡在公園的遊民。(路透)

住房成本不斷上漲、汽油和食品等基本必需品持續通脹，讓更多人無家可歸，數以百萬人擔心自己很快就會被逐出住房、失去家園；華盛頓郵報報導，全國各地收容所報告指出，因為難以維持基本生計而前來求助的人數大增；有15個州收容所報告表示，今年尋求服務人數急劇增加，單親媽媽尤其多；某些情況下，候補名單數月內增加一或三倍。

報導指出，過去，無家可歸通常發生在失業、承擔意外醫療費用或持續處理健康問題的人身上，但收容所這回表示，越來越多家庭擁有穩定甚至高薪工作、卻找不到買得起的房子的人來到收容所。通貨膨脹 達到40年來最高點，有房者和無房者鴻溝加大，政府激勵或保護措施不足以讓弱勢家庭免遭房東驅逐，越來越多人發現找個地方過夜昂貴不可得。

通膨今年一漲再漲，生活住房成本節節升高，有屋族都開始付不出房貸，統計指出無家可歸的遊民人數增加中。圖為在紐約市今年4月睡在曼哈頓區公園的遊民。(路透)

關注無家可歸和不平等問題的約翰霍普金斯大學助理教授格雷夫(Meredith Greif)指出，「我們正處於一個非常不穩定的時刻，汽油、食品和租金 價格等生活成本上漲如此快，越來越多人負擔不起住房；價格不管走到哪都在上漲，工資調整卻無法跟上。」根據全國終結無家可歸聯盟(National Alliance to End Homelessness)數據，2020年1月美國有逾58萬人無家可歸；疫情以來更新數據取得有限。

在亞特蘭大 傳道會(Atlanta Mission)，無家可歸者日益增長的絕望感顯而易見。更多人一走進門談論的是與通貨膨脹相關的負擔。有人在問卷上答道：「我因為拖欠租金被趕出公寓。睡在外面。」另一人寫道：「找不到符合收入的住房。」

亞特蘭大傳道會公關經理雷諾茲(Rachel Reynolds)說：「以前，靠薪水過活和不靠薪水過活的人之間存在很大差異；但我可以想見，未來我們會繼續看到不同類型的人，純粹基於生活成本增加而來找我們。」

即使目前仍有房可住的人，突然流離失所的可能性也越來越大。據人口普查局家庭脈搏調查(Census Bureau’s Household Pulse Survey)，6月初估計有1370萬人拖欠房租或抵押貸款，比4月增加7%。其中460萬成年人表示，他們「有可能」或「很有可能」在未來兩個月內因被驅逐或付不出房貸而失去家園，比4月初增加32%。

格雷夫指出，「一旦你離開住房，即使是住在自己的車裡，也已經從懸崖上掉下來了。你沒有永久地址，沒有床或淋浴的地方，這讓其他一切變得更困難。生活中的所有基礎都開始消失。」她表示，大多數無家可歸者都能在一年內找到住房；但流離失所，無論多麼短暫，都很容易引發其他重大挫折，例如失業和長期財務不確定性。