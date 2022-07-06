疫情頭2年錢無處花 如今高通膨被迫「吃老本」過活

疫情期間，手上有政府紓困金的全美民眾，錢無處花，存在銀行，如今經不住通膨高漲壓力，開始動用存款。(美聯社)

全美通貨膨漲下花費增加，人們開始動用新冠疫情 頭兩年額外積存的儲蓄 。

根據穆迪分析(Moody's Analytics)，疫情開始到2021年底經濟封鎖。無處可花費，再加上政府三度發放激勵紓困支票，全美家庭額外儲蓄2兆7000億元。

如今通貨膨漲達數十年來最高點、薪資未跟進增長，人們被迫動用存款。

經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)數據顯示，全美「個人儲蓄率」(personal saving rate) 5月為5.4%，低於過去十年平均值，更遠低於2020年4月歷史高點34% 。穆迪分析政府數據稱，截至目前，全美家庭約已動用疫情下積存的1140億元儲蓄。

疫情期間，手上有政府紓困金的全美民眾，錢無處花，存在銀行，如今經不住通膨高漲壓力，開始動用存款。(美聯社)

穆迪分析首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)說，多數家庭有現金度過眼前超高通膨。

康州居民珊儂‧休斯頓(Shannon Houston)和她先生藉助紓困金 和擴大的兒童稅收抵免(child tax credit)支付日常費用，但兒童抵免去年12 月截止、聯邦最後一波紓困金一年多前發出，今年不得不動用積蓄。

銀行高管稱，人們獲紓困金後支票帳戶餘額猛增；摩根大通研究所(JPMorgan Chase Institute)聯合總裁惠特(Chris Wheat)表示，客戶動用一部分後餘額仍顯著高於2019 年；截至3月底，收入最低家庭的餘額比2019年高65%，2021年3月聯邦發放第三輪紓困金期間，這些家庭支票帳戶餘額比2019年高126%。

摩根大通(JPMorgan)執行長戴蒙(Jamie Dimon)日前表示，美國消費者銀行帳戶仍有六到九個月的消費實力。

24歲北卡工程師帕爾默(Darius Palmer)將薪資和紓困金存起來開立5000多元投資帳戶，今年卻刷信用卡付旅費，面對2000元信用卡餘額須節約，萬一入不敷出，擬動用投資；此外，疫情暫停的學貸還款秋季可能恢復。

穆迪分析發現，收入最低的20%是今年首季唯一未動用疫情儲蓄的族群，這些人在休閒、酒店、零售、醫療保健領域工作，強勁工資增長得以繼續儲蓄。