不等年終獎金了 大企業今夏加薪留住人才

許多企業擔心留不住員工，採取不到年終就先加薪的政策。圖為紐約市麥當勞員工，要求提高時薪到20元。這在疫情前是難以想像。(Getty Images)

許多大企業不等到年終，今夏就用加薪或提供特別獎金，以在通膨急升和勞力市場緊繃之際留住員工。

埃克森美孚石油 (Exxon Mobil)6月給予員工相當於薪資3%的一次性獎金；會計師事務所普華永道 (PricewaterhouseCoopers)也表示7月會加薪；微軟(Microsoft)春季時便曾告訴員工，今年全球考績加薪的預算 將提高近一倍。

調薪計畫通常需要數月時間規畫，大企業的加薪時機極不尋常，一些大企業主管幾周前還擔心經濟成長可能減緩，虛擬貨幣 交易所Coinbase Global與串流平台網飛(Netflix)最近還大舉裁員。

然而，許多企業主管表示業務強勁，須加薪獎勵員工，並與競爭對手維持相當的薪資水準，同時減輕汽油、雜貨及其他日用品漲價對員工造成的負擔。

普徠仕投資管理公司(T. Rowe Price)人資主管米雪兒‧史旺南伯格(Michelle Swanenburg)表示，「市場在動」是公司調薪的原因之一。

許多企業擔心留不住員工，採取不到年終就先加薪的政策。圖為紐約市餐館業員工的工會成員上月街頭示威，要求提高時薪到20元。(Getty Images)

普徠仕6月發信給數千名員工，表示7月1日起，85%的員工將加薪4%，且年度與年底薪資調整依然按照原有計畫實施。

史旺南伯格表示，許多企業都出現員工離職人數增加的情況，尤其是科技業員工及一些底層員工，再加上通膨升高，促使公司主管決定在此時加薪；該公司表示，加薪4%是與年度將金及年終獎金無關的調薪計畫，一些新進員工才入職數周，薪資也水漲船高。

Pearl Meyer薪資顧問公司對300多家大企業所做的調查顯示， 全美各大企業今年來平均加薪4.8%，且約33%的雇主正在考慮或計畫年中加薪。

Pearl Meyer產業調查部門副主席瑞貝卡‧托曼(Rebecca Toman)說，過去幾年來，許多企業每年的加薪幅度都維持3%左右，但今年勞工短缺、通膨急升，雇主感受到壓力，必須擴大加薪幅度才能留住員工。

托曼說：「勞力短缺加上通膨形成完美風暴，我們看到更大的歷史性年度基本薪資成長，公司考量做更多。」

埃克森美孚6月加發3%獎金，無關公司原有的年度考核，且能認購股權的員工人數也將增加兩倍；埃克森美孚執行長伍茲(Darren Woods)4月時曾說，這有助於維持公司的競爭力。

部分小企業近年來已大幅加薪，現在也考慮是否要再加薪。