疫期新冠死亡人數 僅次心臟病、癌症

染疫新冠已成美國第三高的死因，僅次於心臟疾病和癌症。(美聯社)

JAMA內科醫學期刊(JAMA Internal Medicine)5日刊載一份最新研究，稱疫情 期間，全美因新冠病毒死亡的人數，在所有死亡原因中排第三高，僅次於心臟病 與癌症 ；從2020年3月疫情爆發至同年11月，全美共58萬人死於心臟病、50萬1000人死於各種癌症，因新冠病毒死亡者為35萬人。

2021年各種因素的死亡人數排名仍有相同趨勢，去年1至10月間人數最多的死因仍是心臟病，共57萬1000人，另有50萬2000人死於癌症、34萬6000人死於新冠病毒。

研究報告指出，這些被計入因心臟病或癌症死亡的人口可能並非完全沒有感染新冠病毒，而是新冠病毒只占次要原因，亦即死者本身即患有心臟病或癌症，因感染新冠病毒而加劇病情惡化，若只感染新冠病毒，不至於死亡；研究說：「疫情可能間接導致其他死亡原因增加，如心臟病、糖尿病、阿茲海默症等。」

進一步從年齡層區分，新冠病毒似乎對年紀較長的中年人口有較高致死率；2021年因新冠病毒死亡的人口中，45歲至54歲的確診病例共3萬人死亡，是各年齡分布最高者，占整體死亡人數的16.8%。

除心臟病、癌症與新冠病毒外，意外身亡與中風分別占據這兩年死亡原因的第四及第五名，其中意外死亡是44歲以下的未成年及青壯年族群最大的死亡原因。