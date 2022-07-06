佛州冰淇淋惹禍 10州爆李氏桿菌感染

全美多達十個州零星爆發李斯特菌(listeria)小規模疫情，來源為佛州的一款冰淇淋。(美聯社)

聯邦疾病防治中心 (CDC )指出，目前在多達十個州零星爆發李斯特菌(listeria)小規模疫情，全美共23人確診，其中一名伊利諾州的感染者死亡，亦有孕婦因感染而流產；感染源指向只在佛羅里達州販售的「Big Olaf Creamery」冰淇淋；CDC呼籲仍有Big Olaf Creamery冰淇淋的民眾盡速丟棄，並徹底清潔裝過這款冰淇淋的容器。

除伊州與佛州 外，受影響的十個州還包含賓州、麻州、紐約、堪薩斯、新澤西、喬治亞、明尼蘇達、科羅拉多州；患者年齡從1歲以下到92歲不等，感染的五名孕婦中有一人因此流產。

CDC同時也通知業者，建議他們先將產品預防性下架等待最終檢驗報告出爐；Big Olaf Creamery接獲通知後十分配合，主動聯繫佛州各大銷售通路，要求暫時將產品下架。

CDC表示，李斯特菌是一種單核細胞菌，透過污染食物感染人類；通常是腸胃系統首先遭到攻擊，最終擴散至其他器官，並引起嚴重疾病；臨床症狀因人而異，不過大抵都有發燒、疲勞、肌肉痠痛等。

此外，感染李斯特菌後的平均潛伏期約21天，最長可達70天，但也可能在感染當天就發病；CDC警告，雖然李斯特菌對普通健康成年人影響不大，但對孕婦、新生兒、年長者和免疫力較低的人而言非常危險，且目前沒有疫苗可以預防感染。

CDC提醒，除冰淇淋外，容易被李斯特菌污染的食品還包括生菜、哈密瓜、未經殺菌程序的乳製品、未經充分加熱的熱狗及火腿等即時肉品及煙燻鮭魚等；且此菌種生命力十分頑強，在40度低溫中仍可持續生長繁殖，且須加熱至至少162度才能有效滅菌，因此任何食品最好都要煮到熟透再食用，且生熟食必須分別處理，以免交叉感染。