谷歌搜尋紀錄成罪證？警調閱遭控違憲 或影響婦女墮胎權

維權人士擔心日後婦女在網路上搜尋墮胎途徑的紀錄，被各州檢方利用作為犯法的證據。谷歌已表示將不保留行蹤紀錄。(美聯社) Google-Abortion-Privacy FILE - A woman walks below a Google sign on the campus in Mountain View, Calif., on Sept. 24, 2019. More than 40 Democratic members of Congress are asking Google to stop what they see as the unnecessary collection and retention of peoples' location data. They're concerned it could be used to identify women seeking abortions. The group of Democrats on Tuesday, May 24, 2022 sent a letter to the CEO of Google's parent company saying that if abortion were to become illegal in the U.S., the cellphone location data collected and retained by the company could be used by far-right extremists looking to crack down on women seeking reproductive health care. (AP Photo/Jeff Chiu, File)

科羅拉多州警方先前透過搜尋引擎谷歌 (Google)的歷史紀錄，破獲一起17歲少年的縱火案；不過他的律師30日於丹佛(Denver)地區法院提告，稱警方調閱搜尋紀錄的行為已嚴重侵犯隱私 權、具有違憲疑慮。

繼最高法院推翻象徵墮胎 權的羅訴韋德案(Roe v. Wade)後，維權人士也擔心婦女在網路上搜尋墮胎途徑的紀錄被檢方利用作為犯法的證據，該名律師也成為全美首位正式在法律上對警方調閱搜尋紀錄權力提出挑戰的人。

2020年8月5日，一名17歲未成年少年縱火燒毀一間屋子，造成三名大人和兩名兒童命喪火窟；警方向法院申請要求谷歌提供該名少年的搜尋紀錄，才查到少年在犯案前曾在谷歌上輸入受害房屋的地址，被當作破案的關鍵證據。

警方以「關鍵字反向搜尋」鎖定犯案少年和他的兩名友人，三人最終都被起訴，但其中兩人、包括該名17歲少年皆否認犯行。

該案律師強調，有關此案的搜查和所有證據都應被視為無效，因為警方僅靠著直覺、認為嫌犯會在搜尋引擎上輸入犯案的相關資訊，日後卻可能侵害數以千萬的谷歌使用者隱私權，違反憲法第四修正案，亦即人民有權不接受無理之搜索和拘捕的權利。

全國刑事辯護律師協會(NACDL)憲法第四修正案首席訴訟律師、也是該名嫌犯辯護律師之一的普萊斯(Michael Price)表示：「人民有權保護自己的搜尋紀錄，但這些東西目前都是被存取在網路上，任何一個搜查的動作，都可能涉及個人極度不願分享的隱私。」

然而，警方曾也透過關鍵字反向搜尋立下許多功勞，包括德州爆炸案、威斯康辛州的性侵犯和明尼蘇達州的詐欺犯；與過去的辦案方式不同，警方不再需要掌握嫌疑人的身份，而是透過與案情有關的關鍵字過濾出嫌犯。

非營利民權組織電子前哨基金會 (Electronic Frontier Foundation)的主任珍妮佛·林奇(Jennifer Lynch)表示：「當局可向谷歌調閱有關『計畫生育』組織(Planned Parenthood)的所有搜尋紀錄，過濾出有墮胎需求的婦女。」