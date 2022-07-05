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爭取墮胎權 多州推公投連署 民主黨盼扭轉選舉劣勢

編譯洪毅╱綜合4日電
聯邦最高法院上月裁定墮胎權違憲後，如何墮胎的限制，重歸各州權限。圖為亞利桑那州首府鳳凰城市的州最高法院前反對廢除墮胎權。(美聯社)
聯邦最高法院上月裁定墮胎權違憲後，如何墮胎的限制，重歸各州權限。圖為亞利桑那州首府鳳凰城市的州最高法院前反對廢除墮胎權。(美聯社)

由於對於墮胎權的立場與政黨傾向時常掛勾，因此羅訴韋德案(Roe v. Wade)遭推翻後，在兩黨競爭激烈的州中，民間與議會對立的情況不時可見，民主黨也希望藉由此議題成為選舉助力。

例如在密西根州，就是民主黨州長及共和黨控制兩會的格局，因此儘管密州法院已經頒布臨時禁制令，阻止1931年的嚴格限制墮胎法律施行，但州議會仍致力於恢復禁令，或是制定新的類似法律。

這也讓密西根州許多支持墮胎權益發起請願連署，推動將墮胎權明文入憲的公投；支持方必須在本月11日以前，收集42萬5000個簽名連署，才能讓公投成案；一名連署現場的志工就說，這是保障墮胎權的最直接方式。

支持墮胎權的密西根州長葛瑞琴·惠特默(Gretchen Whitmer)則表示，如果阻止施行限制墮胎法令的法律戰失敗，將會支持修憲公投；此外，她也會否決議會提出的嚴格限制墮胎法案。

這種民間、州長、州議會之間，因為不同政黨傾向，或是兩黨之間勢均力敵，而在墮胎權力場交互糾纏的情況，除密西根州外，還預料將在亞利桑納、喬治亞、北卡羅來納、賓州、威斯康辛等州出現。

展望今年11月的選舉，民主黨也希望讓此議題成為助力；維吉尼亞大學政治學者賈克伯森(Louis Jacobson)就說，民主黨及拜登總統的聲望受到如通膨、犯罪率上升等因素拖累，但是墮胎權議題，有提振民主黨聲望的潛力。

密西根州的公投連署現在得到民主黨全國性的關注，因為他們希望讓密州成為「拯救羅訴韋德案」的模範，進而在此推波助瀾下，與選舉中奪下各州議會的更多席次。

也因此，在密州及賓州的有關墮胎權的訴求及行動，就得到民主黨議會競選委員會(Democratic Legislative Campaign Committee)的支持，包括協助募集資金，以及提供策略指導、分析投票選情動向等。

聯邦最高法院上月裁定墮胎權違憲後，如何墮胎的限制，重歸各州權限。圖為猶他州首府鹽...
聯邦最高法院上月裁定墮胎權違憲後，如何墮胎的限制，重歸各州權限。圖為猶他州首府鹽湖城市前反對廢除墮胎權。(美聯社)
聯邦最高法院上月裁定墮胎權違憲後，如何墮胎的限制，重歸各州權限。圖為愛達荷州反對...
聯邦最高法院上月裁定墮胎權違憲後，如何墮胎的限制，重歸各州權限。圖為愛達荷州反對廢除墮胎權人士在州首府波伊西前抗議。(美聯社)

墮胎 民主黨 密西根州

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